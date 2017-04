Zo šírenia extrémizmu obvinili ďalšieho poslanca Kotlebovej strany

Na snímke poslanec Milan M. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. apríla (TASR) – Zo šírenie extrémizmu obvinila polícia ďalšieho poslanca Národnej rady SR za ĽSNS. Denník Plus jeden deň na svojom webe informoval, že ide o Milana M.Denníku to potvrdil riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško.uviedol v súvislosti s obvineným Hraško. Skutku sa mal dopustiť vo vysielaní žilinského súkromného rádia, kde v diskusii vyslovil viaceré výroky na adresu Rómov, imigrantov, Arabov i islamu.Za odvysielanú reláciu sa dostalo do problémov i samotné rádio. Za porušenie zákazu podnecovania nenávisti dostalo pokutu 15.000 eur.