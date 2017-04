Zo Sliača by mal prvý tohtoročný dovolenkový charter odletieť 1. júna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sliač 20. apríla (TASR) - Letisko Sliač je pripravené na začatie letnej charterovej sezóny, ktorá sa má začať 1. júna, prvým letom do tureckej Antalye. Dovolenkári môžu tento rok až do septembra využiť ponuku letov do prímorských destinácií - okrem Antalye do Burgasu v Bulharsku, Heraklionu na Kréte a do Hurghady v Egypte. Novinkou sú lety na grécky polostrov Peloponéz.Ako TASR povedal výkonný riaditeľ letiska Roland Schaller, cestovné kancelárie majú zatiaľ v pláne vyslať počas sezóny z letiska 124 letov. Toto číslo sa však v priebehu sezóny môže meniť.Letisko Sliač prepravilo vlani takmer 23.000 cestujúcich v 70 charterových letoch. Rok pred tým to bolo o zhruba 10.000 cestujúcich viac. Letov však bolo 112. Tento rok evidujú zvýšený záujem o dovolenkové lety, a tak je predpoklad, že minuloročné číslo prepravených osôb bude vyššie. Vlani sa najviac ľudí prepravilo do Bulharska, rok pred tým do Turecka.Podľa riaditeľa sa letisko opätovne snaží získať pre seba na pravidelné lety aj niektorú z leteckých spoločností. Nedávno absolvovali rokovania s nízkonákladovými aerolíniami. Podľa neho všetko však závisí od viacerých okolností, výsledkov analýz, ale aj rokovaní s podnikateľmi, samosprávnym krajom a samosprávami.Letisko Sliač okrem charterových letov zabezpečuje aj lety nákladnej dopravy, poskytuje služby vojenským lietadlám, záchrannej službe či športovému letectvu. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 36 ľudí.