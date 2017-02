Zo Slovákov vo dvojhre stolného tenisu postúpila jedine Kukuľková

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič



ME 21 - výsledky Slovákov



muži - dvojhra:



3. skupina:



Janos Bence Majoros (Maď.) - Alexander VALUCH (SR) 4:0 (9, 8, 7, 7)



Gleb Šamruk (Biel.) - Alexander VALUCH (SR) 4:3 (9, 9, -8, -6, -10, 7, 8)







5. skupina:



Diogo Chen (Portug.) - Samuel KALUŽNÝ (SR) 4:2 (9, -5, -9, 8, 9, 1)



Samuel KALUŽNÝ (SR) - Carlo Rossi (Tal.) 4:0 (6, 9, 6, 13)



Ioannis Sgouropoulos (Gréc.) - Samuel KALUŽNÝ (SR) 4:1 (7, 5, -6, 10, 9)







9. skupina:



Claus Nielsen (Dán.) - Ingemar PÉTER (SR) 4:2 (7, 4, -6, 10, -8, 11)



Abdullah Talha Yigenler (Tur.) - Ingemar PÉTER (SR) 4:1 (-9, 7, 10, 8, 9)



David Reitspies (ČR) - Ingemar PÉTER (SR) 4:1 (-4, 6, 6, 7, 7)







ženy - dvojhra:



5. skupina:



Ilka Dovalová (Nór.) - Ema LABOŠOVÁ (SR) 4:1 (9, 6, -11, 9, 6)



Jamila Laurentiová (Tal.) - Ema LABOŠOVÁ (SR) 4:2 (9, 11, 8, -9, -5, 6)



Kim Vermaasová (Hol.) - Ema LABOŠOVÁ (SR) 4:0 (5, 4, 8, 7)







6. skupina:



Zdena Blašková (ČR) - Natália GRIGELOVÁ (SR) 4:3 (-4, 8, 6, -9, -4, 9, 1)



Filippa Bergandová (Švéd.) - Natália GRIGELOVÁ (SR) 4:2 (-9, 4, 10, 9, -8, 4)



Charlotte Careyová (Wal.) - Natália GRIGELOVÁ (SR) 4:1 (-11, 2, 7, 6, 6)







11. skupina:



Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) - Lisa Lungová (Belg.) 4:0 (10, 8, 8, 4)



Ipek Karahanová (Tur.) - Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) 4:3 (7, 6, -7, -8, 7, -8, 9)



Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR ) - Giorgia Piccolinová (Tal.) 4:0 (8, 5, 8, 8) ) - Giorgia Piccolinová (Tal.) 4:0 (8, 5, 8, 8)

Soči 2. februára (TASR) - Zo slovenských reprezentantov postúpila do hlavného turnaja stolnotenisových majstrovstiev Európy do 21 rokov jedine Tatiana Kukuľková. Vo štvrtok sa v ruskom Soči stala víťazkou 11. skupiny s bilanciou 2 víťazstvá, 1 prehra, v piatok na ňu v B-skupine postupne čakajú súperky z Nemecka, Poľska a Anglicka. Do vyraďovacej časti postúpia prví dvaja v každej z ôsmich skupín.