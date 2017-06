Zo závislosti od drog sa vlani liečilo najviac ľudí za posledné roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Liečbu závislosti od drog podstúpilo vlani najviac ľudí za posledných desať rokov, išlo o 3253 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 533 ľudí viac, oproti roku 2007 sa ich počet zvýšil o 1268, vyplýva z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Dnes je Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi.Približne tretina závislých sa minulý rok liečila vo výkone trestu odňatia slobody.uvádza NCZI. Viac ako polovica (1737) pacientov už v minulosti pre drogové problémy podstúpila liečbu, týka sa to najmä užívateľov heroínu, hypnotík a sedatív. Prvýkrát v živote vyhľadalo liečbu 1413 pacientov, prevládala u nich závislosť od kokaínu a marihuany.Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných (1345 mužov a 276 žien), z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania to boli najmä muži so stredným vzdelaním bez maturity (921) a ženy s ukončeným základným vzdelaním (243).informuje NCZI.Vlani sa najviac od závislosti liečili 30-až 34-roční (712), v minulosti sa podľa NCZI liečili najmä 25-až 29-roční.informuje národné centrum. U oboch vekových skupín išlo najčastejšie o liečbu zo závislosti od marihuany.Najväčší počet drogovo závislých pacientov bol v Bratislavskom (989) a Trnavskom kraji (450), najmenej v Prešovskom kraji (77).