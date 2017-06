Zo Zlatých pieskov do Vajnor sa plánuje nová električková trať

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – Bratislavské mestské časti Ružinov a Vajnory by mohla v budúcnosti spájať aj nová električková trať. Na štúdiu uskutočniteľnosti stavby predĺženia električkovej trasy prebieha verejné obstarávanie. Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto a vajnorská samospráva.Električková trať by mala viesť zo Zlatých pieskov k záchytnému parkovisku medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom. Prípravu výstavby predĺženia električkovej trate a záchytného parkoviska zabezpečuje mestská organizácia Generálny investor Bratislavy.Hlavné mesto na konci mája uviedlo, že na štúdiu uskutočniteľnosti stavby predĺženia električkovej trasy prebieha verejné obstarávanie. Na štúdiu záchytného parkoviska bolo verejné obstarávanie pred podpisom zmluvy s vybratým zhotoviteľom.Štúdie uskutočniteľnosti majú podľa Ivety Kešeľákovej z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu navrhnúť trasovanie a umiestnenie týchto stavieb, preveriť podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí a navrhnúť ich prekládky, respektíve ochranu. Taktiež majú štúdie odhadnúť investičné náklady, vrátane nákladov na projekčné práce, majetkovoprávne vysporiadanie, výkupy poľnohospodárskej pôdy či výruby drevín.podotkla Kešeľáková.Zámer predĺženia električkovej trasy zo Zlatých pieskov už niekoľko rokov presadzuje bratislavská mestská časť Vajnory.uviedol starosta Vajnôr Ján Mrva. Verí, že sa podarí projekt dotiahnuť do úspešného konca a bude sa v ňom pokračovať až do formy projektu k stavebnému povoleniu.