Zodpovedných za železničné nešťastie vo Viareggiu odsúdili

Viareggio 31. januára (TASR) - Talianska justícia oslobodila dnes osem z celkove 32 obžalovaných v procese, ktorého predmetom boli dôsledky železničného nešťastia v talianskom Viareggiu spred vyše siedmich rokov.Viacerí obžalovaní však dostali niekoľkoročné tresty väzenia. Napríklad niekdajší šéf talianskych železníc FS Mauro Moretti, ktorý aktuálne stojí na čele zbrojárskeho koncernu Leonardo Finmeccanica, dostal sedemročný trest. Prokuratúra pritom pre neho žiadala až 16 rokov za mrežami.Úradujúceho šéfa talianskych železníc Maria Michele Eliu odsúdili na sedem rokov a šesť mesiacov väzenia.Vo Viareggiu sa v noci na 30. júna 2009 vykoľajil nákladný vlak a následne došlo k úniku skvapalneného plynu z cisternového vagóna a k explóziám.Priamo v dejisku najtragickejšieho železničného nešťastia v Taliansku za uplynulé viac ako dve desaťročia, prišlo o život 12 ľudí. Mnoho ďalších však vyviazlo s ťažkými popáleninami a celkový počet obetí sa postupne zvýšil na 32. Asi tisícku osôb museli evakuovať do bezpečia.Nešťastie zrejme spôsobilo prasknutie nápravovej osi jedného z vagónov, ktorú vyrobili ešte v roku 1974 v bývalej Nemeckej demokratickej republike. Firma z Hannoveru na nej a na podvozku vykonala údržbu v roku 2008 a do inkriminovaného vagóna ju nainštalovala vo februári 2009.Dvaja rakúski manažéri z firmy GATX Rail Austria GmbH, ktorej patrili vykoľajené cisternové vozne na skvapalnený plyn, dostali po deväť rokov väzenia. Zamestnávateľ oboch, ktorý musí navyše zaplatiť pokutu vo výške 480.000 eur, už v prvej reakcii avizoval odvolanie a využitie všetkých právnych možností na napadnutie verdiktu.Odsúdení, medzi ktorými sú aj technici spomínanej spoločnosti so sídlom vo Viedni, či nemeckej firmy z Hannoveru, čelili okrem iného žalobe z mnohonásobného zabitia z nedbalosti a spôsobenia požiaru katastrofických rozmerov. U niektorých sa objavila aj žaloba z porušenia platných bezpečnostných predpisov.