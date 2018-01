ZOH 2018 Pjongčang: Predvoj slovenskej výpravy na ZOH privítalo slnko a mínus osem stupňov

Na archívnej snímke špeciálny kahanec s olympijským ohňom počas slávnostného odovzdávania olympijskej pochodne kórejským organizátorom ZOH 2018 v Pjongčangu na aténskom štadióne Panathinaikon 31. októbra 2017. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke špeciálny kahanec s olympijským ohňom počas slávnostného odovzdávania olympijskej pochodne kórejským organizátorom ZOH 2018 v Pjongčangu na aténskom štadióne Panathinaikon 31. októbra 2017. Foto: TASR/AP

Pjongčang 29. januára (TASR) - Trojčlenný predvoj slovenskej olympijskej výpravy je od pondelňajšieho rána miestneho času už v Kórejskej republike. Jej vedúci Roman Buček spolu so svojimi zástupcami Borisom Demeterom a Romanom Hanzelom bezpečne prileteli z Viedne cez Helsinki na ďaleký východ, kde je o osem hodín viac ako na Slovensku."Náš let do Soulu bol veľmi pokojný a pristáli sme presne podľa rozpisu o 9.10 h ráno miestneho času. Soul nás privítal slnečným, ale chladným počasím. V čase príletu bolo mínus osem stupňov. Prakticky rovnako chladno je momentálne aj v olympijskom regióne," informoval vedúci výpravy, športový riaditeľ Slovenského olympijského výboru (SOV) Roman Buček pre portál olympic.sk.Zo soulského letiska Inčchon sa všetci traja presunuli do Pjongčangu, kde absolvovali akreditačný míting, na ktorom zástupcovia Slovenska spolu s organizátormi ZOH 2018 štyri hodiny preberali a definitívne potvrdzovali mená všetkých členov výpravy. "Potvrdili sme všetky mená, riešime však jednu výmenu. Zjazdárku Barbaru Kantorovú by namiesto Alberta Belfiho mal ako tréner na základe požiadavky, ktorú nám tlmočila Slovenská lyžiarska asociácia (SLA), sprevádzať Tomáš Dobranský," informoval Roman Buček.Po skončení mítingu sa predvoj slovenskej olympijskej výpravy presunul do horskej dediny v Pjongčangu, kde sa prvýkrát stretli s dobrovoľníkmi pridelenými výprave. "Celkový dojem z Kórejčanov máme dobrý," konštatoval po prvých kontaktoch s domácimi Buček.Starosti vedúcemu výpravy robí čerstvá informácia zástupcov organizačného výboru (POCOG), že kapacita ubytovania pre Slovákov v horskej dedine sa nebude môcť navýšiť tak, ako sa zamýšľalo. "Horská dedina je priestorovo stiesnenejšia ako prímorská, takže sa to nedá realizovať. Budeme musieť premyslieť, ako to riešiť," dodal a vysvetlil, že ide predovšetkým o ubytovanie sprievodu lyžiarov, v ktorom je výrazne viac ľudí, než kvalifikovaných športovcov.V utorok čaká troch členov slovenskej výpravy prevzatie áut pridelených Slovákom, izieb v prímorskej olympijskej dedine v Kangnungu, ako aj prevzatie materiálu z carga, ktoré Slovenský olympijský výbor vyslal v predstihu. "Ide dovedna o 22 kubických metrov materiálu," dodal Buček pre olympic.sk.