ZOH: Andrejkovič je spokojný: Hokejové haly spĺňajú všetky parametre

Na snímke zľava riaditeľ mediálneho oddelenia SOV Ľubomír Souček, člen realizačného tímu reprezentácie SR v ľadovom hokeji Igor Andrejkovič a generálny sekretár SOV Jozef Liba Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Program SR v B-skupine:



streda 14. februára: Slovensko - Rusko (21.10 h/13.10 h SEČ)



piatok 16. februára: USA - Slovensko (12.10/4.10 SEČ)



sobota 17. februára: Slovinsko - Slovensko (21.10/13.10 SEČ)



Bratislava 26. septembra (TASR) - Funkcionári Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa vrátili z inšpekčnej návštevy dejiska ZOH 2018 s dobrými dojmami. V Pjongčangu sú už takmer stopercentne pripravené obe hokejové haly vrátane infraštruktúry a tesne pred dokončením sú aj priestory v olympijskej dedine, v ktorej budú hokejisti bývať. Riaditeľ reprezentačného oddelenia SZĽH Igor Andrejkovič vyhlásil, žeHokejové štadióny sa nachádzajú v prímorskej časti mesta Gangneung. Hlavným dejiskom je nová hala Gangneung Hockey Centre s kapacitou 10.000 divákov, kde sa odohrá veľká väčšina zápasov mužského turnaja. Slováci v nej zohrajú úvodné dve stretnutia s Ruskom (14. februára o 21.10 h/13.10 h SEČ) a s USA (16. februára o 12.10/4.10 SEČ). Tretí ich čaká v Kwandong Hockey Centre s kapacitou 6000 divákov, kde sa odohrá najmä ženský turnaj." povedal Andrejkovič, ktorý bol na návšteve dejiska hier spolu s generálnym sekretárom SZĽH Miroslavom Valíčkom a predstaviteľmi SOV. Spokojnosť vyjadrili aj s prípravou a blízkosťou tréningových hál.Hokejisti budú bývať v prímorskej olympijskej dedine v Gangneungu, čiže do hlavnej haly to budú mať autobusom 10 až 15 minút. Predstavitelia SZĽH si prehliadli aj ubytovacie priestory hokejistov. "pokračoval Andrejkovič.SZĽH už má aj približnú predstavu o príprave a logistike pred turnajom. Možný je menší kemp na domácej pôde, no hlavný bude už v dejisku hier. Slováci chcú v Kórejskej republike odohrať aj jeden prípravný duel, mal by byť proti domácej reprezentácii, ale celá vec je ešte v riešení.uzavrel Andrejkovič.Slováci odštartujú na ZOH zápasom proti Rusom v stredu 14. februára. Duel B-skupiny sa uskutoční v desaťtisícovej aréne Gangneung Hockey Center o 21.10 miestneho času, na Slovensku bude o osem hodín menej (13.10). V tej istej aréne sa zverenci trénera Craiga Ramsayho predstavia aj o dva dni neskôr, v piatok 16. februára proti USA o 12.10 miestneho času (4.10 SEČ). V poslednom zápase v skupine sa stretnú v šesťtisícovom Kwandong Hockey Centre v sobotu 17. februára so Slovinskom. Súboj je na programe o 21.10 (13.10 SEČ).