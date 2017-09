ZOH: Inšpekcia SOV chváli kompaktné dediny v Pjongčangu

Na snímke riaditeľ mediálneho oddelenia SOV Ľubomír Souček Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 26. septembra (TASR) - Kompaktné olympijské dediny a atraktívna lokalita pravdepodobného Slovenského domu sú najpozitívnejšie dojmy členov inšpekcie slovenskej misie v dejisku budúcoročnej zimnej olympiády. Naopak, rozpaky zatiaľ vyvoláva predpredaj vstupeniek na väčšinu športovísk hier v Pjongčangu. Program olympijského turnaja zverejnili v pondelok, predpredaj vstupeniek na zápasy Slovákov v základnej skupine sa začne 15. októbra.Na inšpekčnej ceste bola v uplynulom týždni delegácia Slovenského olympijského výboru (SOV) spolu so zástupcom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).povedal na utorňajšej tlačovej konferencii SOV jeho generálny sekretár Jozef Liba.Ocenil, že v olympijskom dejisku bola prvýkrát vo veľkom predstihu možnosť vidieť už takmer hotové olympijské dediny a to obe, v prímorskej i horskej zóne:informoval mediálny riaditeľ SOV Ľubomír Souček.Dobrá správa pre výpravu je, že Slovenský dom, ktorý bude pravdepodobne zriadený, sa nachádza neďaleko od hlavnej dediny. Teda v atraktívnej lokalite prímorského mesta Gangneung.Organizátorom robí vrásky na čele pomalý predaj vstupeniek:zdôraznil Liba.V októbri bude v Kórejskej republike diplomatický brífing ohľadom návštev ústavných činiteľov, prirodzene s top-témou bezpečnosť, lebo sa ráta s príchodom veľkého množstva hláv štátov. U slovenských ústavných činiteľov je zatiaľ potvrdený pobyt prezidenta SR Andreja Kisku od 8. do 14. februára 2018.Napätá bezpečnostná situácia na kórejskom polostrove neutícha a niektoré krajiny, ako napríklad Rakúsko či Francúzsko, sa vyjadrili, že pokiaľ nebude garantovaná bezpečnosť všetkých účastníkov tohto športového sviatku, ich výpravy zostanú doma. Situáciu pozorne sledujú aj predstavitelia SOV. "povedal Liba.O týchto otázkach sa diskutovalo aj na zasadnutí MOV pred dvomi týždňami v Lime. Liba počas poslednej návštevy nezaznamenal výraznejšie bezpečnostné opatrenia v Pjongčangu.dodal Liba.