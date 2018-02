ZOH v Pjongčangu prekonajú rekordy v počte krajín, športovcov i súťaží

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

rok miesto dátum krajiny športovci súťaže



I 1924 Chamonix 25.1.-5.2. 16 258 16

II 1928 St. Moritz 11.2.-19.2. 25 464 14

III 1932 Lake Placid 4.2.-15.2. 17 252 14

IV 1936 Garmisch-Partenkirchen 6.2.-16.2. 28 646 17

V 1948 St. Moritz 30.1.- 8.2. 28 669 22

VI 1952 Oslo 14.2.-25.2. 30 694 22

VII 1956 Cortinad'Ampezzo 26.1.-5.2. 32 821 24

VIII 1960 Squaw Valley 18.2.-28.2. 30 665 27

IX 1964 Innsbruck 29.1.-9.2. 36 1091 34

X 1968 Grenoble 6.2.-18.2. 37 1158 35

XI 1972 Sapporo 3.2.-13.2. 35 1006 35

XII 1976 Innsbruck 4.2.-15.2. 37 1123 37

XIII 1980 Lake Placid 13.2.-24.2. 37 1072 38

XIV 1984 Sarajevo 8.2.-19.2. 49 1272 39

XV 1988 Calgary 13.2.-28.2. 57 1423 46

XVI 1992 Albertville 8.2.-23.2. 64 1801 57

XVII 1994 Lillehammer 12.2.-27.2. 67 1737 61

XVIII 1998 Nagano 7.2.-22.2. 72 2176 68

XIX 2002 Salt Lake City 8.2.-24.2. 77 2399 78

XX 2006 Turín 10.2.-26.2. 80 2508 84

XXI 2010 Vancouver 12.2.-28.2. 82 2621 86

XXII 2014 Soči 7.2.-23.2. 88 2873 98

XXIII 2018 Pjongčang 9.2.-25.2. 92 2952 102

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 6. februára (TASR) - ZOH 2018 v Pjongčangu sa zapíše do dejín prekonaním počtu zúčastnených krajín, športovcov a odvetví.Oproti Soči 2014 by malo v Kórejskej republike súťažiť o 79 viac športovcov a s počtom 2952 športovcami vytvoriť nový rekord. Pjongčang 2018 zaznamená oproti predchádzajúcej zimnej olympiáde aj nárast z 88 krajín na 92, uskutočniť by sa malo 102 súťaží, čiže o štyri viac ako v Soči.