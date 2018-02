ZOH2018: Bach kritizuje rozhodnutie CAS voči Rusom, nalieha na reformy

Na archívnej snímke Thomas Bach Foto: TASR/AP Na archívnej snímke Thomas Bach Foto: TASR/AP

Pjongčang 4. februára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v nedeľu vyzval na štrukturálne reformy v Športovom arbitrážnom súde (CAS). Šéf MOV vyjadril nesúhlas a prekvapenie v nadväznosti na rozhodnutie CAS, ktorý zrušil doživotné olympijské tresty 28 ruským športovcom."Nemôžeme sa dostať do situácie, keď bude CAS vystavený riziku, že stratí svoju dôveryhodnosť u športovcov," povedal Bach novinárom v Pjongčangu. Šéf MOV priletel do dejiska ZOH 2018 minulý týždeň.CAS vo štvrtok kompletne zrušil doživotné olympijské tresty 28 ruským športovcom, ďalším jedenástim ich pritom obmedzil iba na ZOH v Pjongčangu. "Prekvapilo nás to," povedal Bach. MOV sa môže odvolať proti rozsudku prostredníctvom švajčiarskych občianskych súdov, ale počká si na zdôvodnenie rozhodnutia CAS. "Toto rozhodnutie je veľmi prekvapujúce a nesúhlasné. Nikdy by sme si nemysleli, že CAS tak rozhodne," vyhlásil Bach a dodal: "Zatiaľ poznáme iba pár dôvodov, ktoré sme dostali v tlačovej správe, pretože CAS doteraz nebol schopný vydať celú správu. Tlačíme, aby sa proces urýchlil."Exekutíva MOV diskutovala o probléme v sobotu a nedeľu. "Domnievame sa, že toto rozhodnutie poukazuje na naliehavú potrebu reformy vo vnútornej štruktúre CAS, aby lepšie riadila kvalitu a súdržnosť svojej jurisdikcie," citovala Bacha agentúra DPA.