ZOH2018: Bobistka Humphriesová má šancu na ďalší historický zápis

Na archívnej snímke Kaillie Humphriesová

Bratislava 4. februára (TASR) - O tri medailové sady sa bude v olympijskom ľadovom koryte v Alpensia Sliding Centre bojovať v boboch od 18. do 25. februára. S vyrcholením v posledný deň zimnej olympiády, teda 3. a 4. jazdou v súťaži štvorbobov, v ktorej túžili štartovať aj slovenskí reprezentanti, napriek splneniu kvalifikačných kritérií však budú v bielom tobogane chýbať.Slováci v skončenej sezóne príjemne prekvapili, cez Európsky pohár si vyjazdili olympijskú miestenku v štvorboboch, no v Pjongčangu sa nemôžu predstaviť. Pilot Radek Matoušek totiž v uplynulých troch rokoch reprezentoval rodné Česko a podľa Olympijskej charty nemôže štartovať za novú krajinu na olympiáde. Slovenský zväz bobistov ešte skúšal pre neho vybaviť výnimku, ale napriek enormnej snahe na diplomatickom poli neuspel. Matoušek a spol. tak nenadviažu na štyri olympijské štarty SR v rade posádky vedenej Milanom Jagnešákom, zakladateľom bobového športu na Slovensku.Aj bobový šport zasiahla dopingová aféra ruských reprezentantov a niekoľko dní pred štartom ZOH 2018 nebolo jasné, či a ktorí z nich sa pod piatimi kruhmi predstavia. Narozdiel od mnohých iných športových zväzov sa Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) postavila za obvinených Rusov a oponovala verdiktu MOV. Za pravdu jej dal čiastočne aj Športový arbitrážny súd (CAS), ktorý viacerých očistil, no napríklad lídrovi ruského bobového tímu Alexandrovi Kasjanovovi potvrdil zákaz účasti v Pjongčangu. Rovnako by nemohol na ZOH 2018 štartovať ani dvojnásobný zlatý medailista zo Soči 2014 Alexander Zubkov, pravda ten už medzičasom zo zdravotných dôvodov ukončil kariéru a stal sa šéfom Ruskej bobovej federácie.Na olympijské zlato v súťaži štvorbobov si budú zuby brúsiť najmä nemecké posádky s pilotmi Johannesom Lochnerom, Francescom Friedrichom a Nicom Waltherom, ktorí jasne ovládli hodnotenie vo Svetovom pohári. Okrem nich po titule túžia aj Kanaďania Justin Kripps a Chris Spring a Lotyš Oskars Mebardis. Všetci sú aj kandidátmi na zlato v dvojboboch, v nich už nemecká dominancia nebola počas sezóny taká výrazná a SP vyhral Kripps. V ženskej súťaži bude hlavnou favoritkou už pomaly ikona tohto športu Kaillie Humphriesová, Kanaďanka sa stala v Soči 2014 prvou bobistkou, ktorá obhájila olympijské zlato. Získala ho aj vo Vancouveri 2010, v zbierke má i dva tituly majsterky sveta a štyri celkové triumfy vo Svetovom pohári, vrátane toho v uplynulej sezóne. Humphriesová sa tak môže v Pjongčangu postarať o ďalší historický zápis ako prvá bobistka s tromi olympijskými titulmi. Konkurovať by jej mali najmä Američanky Elana Meyersová Taylorová, Poser Greubelová a Nemka Mariama Jamanková.Bobový šport jesúčasťou zimných olympijských hier a debutoval spoločne s prvou edíciou ZOH v roku 1924 v Chamonix. Chýbal len jediný raz - v roku 1960 v americkom Squaw Valley. K štvorbobom sa v roku 1932 v Lake Placid pridala aj súťaž dvojbobov, emancipácia však dorazila až v 21. storočí, keď sa preteky ženských dvojbobov po prvý raz dostali do programu olympiády v Salt Lake City 2002.