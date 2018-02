ZOH2018: Kanada chce i bez hviezd z NHL zaútočiť na zlatý hetrik

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pjongčang 4. februára (TASR) - Olympijský turnaj hokejistov býva zvyčajne vrcholom ZOH. Jeho tradičná pozícia je však v Pjongčangu otrasená, dôvod je neúčasť hviezd z NHL.Hokejisti bývali v centre diania zimných olympiád najmä od Nagana 1998 pre štart profesionálov z prestížnej zámorskej súťaže. Do Kórejskej republiky však vedenie NHL svojich hráčov nepustilo, čím stratil mužský turnaj tradičný náboj. Zápolenia sa začnú 14. februára a vyvrcholia finálovým duelom v nedeľu 25. februára, s úvodným buly necelých šesť hodín pred záverečným ceremoniálom hier.Slovenskí hokejisti majú istotu, že si zahrajú vo vyraďovacej fáze. Turnaj sa hrá totiž rovnakým systémom ako vo Vancouveri 2010 a Soči 2014. Z troch štvorčlenných skupín sa kvalifikujú priamo do štvrťfinále traja víťazi skupín plus najlepší z druhých miest (podľa bodov a skóre). Zostávajúca osmička bude hrať play off o postup do štvrťfinále krížovým spôsobom, teda 5. s 12., 6. s 11. atď. Vygenerované kvarteto priradia k už istej štvorici a potom už nasleduje klasické semifinále a zápasy o medailové umiestnenia.Slovo hokej (hockey) pochádza zo starého francúzskeho slova "hocquet" a jeho význam bol "palica". Už viac ako storočnú strechu mu robí IIHF, založili ju v máji 1908 v Paríži pod názvom LIGH. Tá zorganizovala v roku 1910 vo francúzskom Les Avants prvé ME v hokeji. Na zimnej olympiáde v roku 1920 sa po prvý raz zúčastnili i reprezentácie zo Severnej Ameriky. IIHF však formálne uznala ako rodisko hokeja Victoria Skating Rink. V marci 1875 sa na prastarom montrealskom klzisku uskutočnil prvý pravý hokejový zápas. Bol to zápas pod strechou, s dvoma mužstvami, rozhodcom a pukom, počítalo sa skóre a o priebehu i štatisticky informoval denník Montreal Gazette.Favoritov je viac. Tituly z Vancouveru a Soči obhajujú reprezentanti Kanady, ktorí si aj s mužstvom zostaveným z hráčov pôsobiacich v Európe trúfajú skompletizovať zlatý hetrik. Najznámejšími menami vo výbere sú bývalí hráči NHL Gilbert Brule, Mason Raymond, Derek Roy, Wojtek Wolski či brankár Ben Scrivens. "Tento tím urobí Kanadu hrdou. Určite sa pokúsi získať zlato. Nominovaní hráči si zaslúžia byť vo výbere, veľakrát sme ich videli predtým hrať a poznáme ich kvality. Bude to pre nich vrcholný moment kariéry," povedal generálny manažér kanadského tímu Sean Burke. Väčšie šance sa však dávajú európskym tímom Švédom, Fínom a hlavne ruským reprezentantom, ktorí budú v dôsledku dopingovej kauzy štartovať s označením "Olympijskí športovci z Ruska". Tí zostavili hviezdny výber aj z hráčov KHL, môžu sa spoliehať na výkony Iľju Kovaľčuka, Pavla Dacjuka či Sergeja Mozjakina.