ZOH2018: Kuzminová na prahu geniálnosti, Fourcade versus Boe

Bratislava 4. februára (TASR) - Fanúšikovia biatlonu už po prvom olympijskom víkende budú môcť riešiť podstatu biatlonovej úspešnosti. Ženský šprint v sobotu 10. a mužský v nedeľu 11. februára nadobudnú v Alpensia Biathlon Centre špecifický význam. Kto v ňom zlyhá, prenesie si váhu neúspechu aj do stíhacích pretekov, a naopak, tí najúspešnejší si vytvoria nástupný mostík na ďalšie výsledkové eldorádo. Do stíhačky postupuje 60 najlepších zo šprintu a je jasné, že vystupňujú úsilie o zveľadenie náskoku, že nastane aj sklamanie zo strát a že sa ťažko zrodí vstávanie z popola po zbabranom šprinte. Šprint sa natesno spája aj s pretekmi s hromadným štartom, tzv. 'massom', v ktorom štartuje 30-ka podľa iného kvalifikačného kľúča. Určuje ju aktuálne poradie v seriáli Svetového pohára s 15 najlepšími, ktorú doplnia medailisti v Pjongčangu a zvyšok podľa bodov nadobudnutých v predchádzajúcich pretekoch na ZOH. Podľa tohto kľúča si môže byť so štartom v masse istá zo slovenských olympionikov len Kuzminová. Jediná individuálna disciplína, ktorá nesúvisí s ďalšími, sa ponúka v podobe vytrvalostných pretekov, a práve v nich sa najčastejšie rodia prekvapujúce výsledky s medailovými menami outsiderov. Biatlon v jeho úplnom začiatku zastrešovala Medzinárodná únia moderného päťboja, na ZOH prenikol v zúženej podobe jednej disciplíny v roku 1960, s vytrvalostnými pretekmi mužov v americkom Squaw Valley. Postupne rástla jeho popularita i počet olympijských disciplín, ktorý sa zvýšil na 11, po päť mužských a ženských, druhýkrát sa pobeží populárny štafetový mix. Pred 16 rokmi v Salt Lake City ešte chýbali v programe preteky s hromadným štartom, keď pribudli až o štyri roky neskôr v Turíne'2006, Soči'2014 vstúpilo do histórie s premiérou miešaných štafiet. Či a kedy dostanú v budúcnosti prívlastok olympijské aj miešané 'single' štafety dvojíc je zatiaľ otázne.Slovenská reprezentácia už nepredstavuje takú kolektívnu silu ako za čias starej gardy, ktorá držala olympijskú výpravu nad vodou v rokoch 1994-2002 na troch ZOH. Na druhej strane však ešte nikdy nemala vo svojom strede takú individualitu ako 33-ročnú Anastasiu Kuzminovú, všeobecne považovanú za jednu z najvážnejších kandidátok na medaily. Optimizmus pri jej mene neustále narastal, prvýkrát od MS'09 práve v Pjongčangu so striebrom v 'masse'. Veľké obavy vznikli po zlomených záprstných kostičkách a novoročnej operácii pred Vancouverom'2010, no impozantný záber so zlatom a striebrom z nej urobili hviezdu prvej veľkosti v slovenskej výprave. V Soči nadviazala ďalšou zlatou bravúrou, obhájila zlato v šprinte, čo sa v histórii žiadnej žene nepodarilo.V mužskom tíme sa ťarcha zodpovednosti rozporciovala na viacerých. Pred Vancouverom i Soči dopadla najmä na Pavla Hurajta. Vo Vancouveri pred ôsmimi rokmi zvládol olympiádu fantasticky, s bronzom v mass pretekoch, s 5. miestom na vytrvalostnej 20-ke, so siedmym v šprinte a dokázal takmer nemožné, v Soči sa mu už husársky kúsok na konci kariéry zopakovať nepodarilo. Odvtedy sa čaká na jeho nástupcu, kto sa ním stane, je dosiaľ otázne.Na ZOH v Pjongčangu sa bude riešiť aj základná otázka, či Francúz Martin Fourcade odrazí nápor konkurencie, najmä Nóra Johannesa Thingnesa Boea. Obaja túto sezónu pôsobia až geniálne, Francúz s bilanciou 6 - 7 - 2, Nór 8 - 2 - 2 a ak by sa Fourcademu zarátali aj ďalšie tri pódiové umiestenia v závere minulej zimy, tak jeho séria by narástla na 18. Činil sa aj severan s 11-násobným pódiovým reťazením, ktoré sa zastavilo tesne pred ZOH po 6. mieste v Anterselve v pretekoch s hromadným štartom. Okrem nich túto sezónu zvíťazil v SP už len Tarjei Boe, starší brat Johannesa, a to v Östersunde v šprinte ešte 2. decembra. Pred Soči bola plejáda favoritov oveľa širšia, vrátane fenomenálneho 44-ročného Nóra Björndalena, ktorý sa teraz do nórskej výpravy nezmestil a bude v Pjongčangu pôsobiť len ako manžel a poradca Bielorusky Domračevovej.Medzi ženami je situácia favoritiek menej prehľadná, čo však teší slovenský biatlon, Anastasia Kuzminová s pódiovými umiesteniami 4 - 3 - 0 je v tejto bilancii najlepšia, aj keď je v priebežnom hodnotení SP druhá za Mäkäräinenovou. Fínka sa objavila na stupňoch len päťkrát (1 - 3 - 1) a aj preto sa Kuzminová považuje za najhorúcejšiu favoritku nielen na jednu, ale viac medailí.Na olympijský biatlon sa reaguje dosť citlivo, hlavne v krajinách, ktoré túžia v ňom tradične vyniknúť. Rejtingy diváckej sledovanosti pri prenosoch najviac stúpnu v biatlonových veľmociach a tie sa dajú ohraničiť pomerne presne. Stačí si všimnúť medailovú štatistiku v histórii ZOH a občerstviť ju najaktuálnejším dianím v kolotoči seriálu Svetového pohára. Alfou a omegou úspešnosti bude streľba. Jednoduché pravidlo, no o to viac zložitejšie. Každú jednu disciplínu charakterizujú mierne odlišnosti, na terče sa mieri v dvoch polohách počas šprintu, na štyri sa zdvojnásobujú pri vytrvalostných pretekoch, stíhacích i 'masse'. Aj tresty za nevybielený terč majú svoje osobitosti, jedine vo vytrvalostných pretekoch pribúdajú za každý jeden netrafený trestné minúty, inak sa beží na 150-metrovom trestnom okruhu. V pretekoch štafiet je naporúdzi aj akýsi reparát s možnosťou využiť tri rezervné náboje a dobiť si zbraň, čo sa však vždy prejaví na časovej strate. Veľkú pozornosť na seba strhne mix v štafetách, najskôr ženy na 2x6 km, po nich muži na 2x7,5 km, čo otvára možnosti aj krajinám, ktoré nevlastnia viaceré rovnocenné osobnosti a k nim sa pridáva aj slovenský biatlon.