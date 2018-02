ZOH2018: Pod piatimi kruhmi sa začne súťažiť 9. februára

ZOH klopú na dvere. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. februára (TASR) - Kým predchádzajúce dve zimné olympiády stavili na prímorské centrum, organizátori v Kórejskej republike ho umiestnili viac do vnútrozemia. Srdcom XXIII. zimných olympijských hier bude športový park Alpensia v Pjongčangu, asi štyridsať minút autom od prímorského mesta Kangnung, kde sa uskutočnia halové súťaže v odvetviach na ľade. Horská provincia Kangwon na severe Kórejskej republiky privíta zimné hry od 9. do 25. februára 2018. Pod piatimi kruhmi sa očakáva účasť približne 3000 športovcov z vyše 90 krajín, ktorí budú súťažiť v rekordných 102 disciplínach v 16 športových odvetviach, takže sa prvýkrát v histórii na zimnej olympiáde rozdá viac ako sto medailových kolekcií.Pjongčang sa uchádzal o ZOH aj v rokoch 2010 a 2014. V oboch prípadoch nazbieral v prvom kole viac hlasov ako neskorší víťaz, no v druhých kolách prehral s Vancouverom o tri hlasy a so Soči o štyri. Kandidatúre Pjongčangu na usporiadanie ZOH 2018 konkurovali francúzske Annecy a nemecký Mníchov, no kórejské stredisko ich deklasovalo už v úvodnom kole volieb, keď 6. júla 2011 na 123. zasadnutí MOV v juhoafrickom Durbane získalo 63 hlasov. Bavorskí organizátori boli s 25 druhí a Francúzi získali iba sedem.Pjongčang nepatrí k tradičnýmzimných športov, aj preto hlavné motto kórejských organizátorov pri kandidatúre znelo:. Od roku 2004, keď sa mesto začalo uchádzať o hry, prebehlo v jeho okolí viac ako 25 testovacích podujatí, na ktorých sa zúčastnili športovci z vyše 45 krajín. Týmto spôsobom získali organizátori potrebné skúsenosti a aj vďaka nim dokázali napokon priviesť prvé zimné hry na kórejský polostrov a tretie na ázijský kontinent.Tohtoročné ZOH zároveň odštartujú minisériu najväčších športových udalostí na ázijskom kontinente. Dva roky po Pjongčangu sa odohrá olympiáda v Tokiu a o ďalšie dva roky je so zimnými hrami na rade Peking. Za uplynulých 60 rokov sa doteraz stalo iba raz, aby jeden kontinent organizoval tri olympiády v rade. Podarilo sa to Európe, keď za sebou nasledovali ZOH 1992 v Albertville, OH 1992 v Barcelone a ZOH 1994 v Lillehammeri.Pjongčang má už teraz niekoľko prvenstiev. Privíta rekordných 102 disciplín, čo je o štyri viac ako naposledy v Soči. MOV pristúpil po ZOH 2014 k zmenám, z programu vyradil súťaže mužov a žien v paralelnom slalome snoubordistov, no v rovnakom odvetví premiérovo pridal súťaže v Big Air. Novinkou sú aj preteky rýchlokorčuliarov s hromadným štartom mužov a žien a súťaže miešaných tímov v curlingu a v zjazdovom lyžovaní. Ďalší míľnik pokoril Pjongčang už pred štartom tým, že sa na jeho športoviskách uskutoční najviac pretekov žien a miešaných tímov v histórii ZOH.A Pjongčang dosiaholaj v ďalšej oblasti - ako hlása jedna časť motta o búraní hraníc. Na Olympijský štadión totiž počas otváracieho ceremoniálu vpochodujú spoločne športovci, tréneri, funkcionári a ďalší členovia tímov oboch strán demarkačnou líniou rozdeleného polostrova. Už pri prvej kandidatúre sa dopredu tlačila otázka bezpečnosti, veď Kórejská republika s KĽDR sú formálne stále vo vojnovom stave. V uplynulom roku vzrástlo napätie po tom, čo Severná Kórea uskutočnila šiestu jadrovú skúške a sériu testov medzikontinentálnych balistických rakiet. Medzinárodné spoločenstvo ako odvetu sprísnilo tlak a sankcie. Krátko po Novom roku sa však uskutočnili série rozhovorov, ktoré nakoniec viedli k tomu, že reprezentanti KĽDR budú v Pjongčangu súťažiť. Krajina vyšle ku svojmu susedovi nakoniec výpravu s 22 športovcami a prvýkrát v histórii bude na olympiáde súťažiť spoločný kombinovaný tím zo športovcami z oboch častí rozdeleného Kórejského polostrova - reprezentantky KĽDR a Kórejskej republiky sformujú jednotné ženské hokejové družstvo. Namiesto hymny bude pri jeho vystúpeniach hrať Arirang, ľudová pieseň, obľúbená v oboch kórejských štátoch. KĽDR bude mať v Pjongčangu zástupcov aj v krasokorčuľovaní, šortreku, alpskom a bežeckom lyžovaní. Dvadsaťdva športovcov z KĽDR bude sprevádzať dokopy 24 trénerov a funkcionárov.Veľkou témou už niekoľko mesiacov pred štartom hier bolo aj to, ako sa Medzinárodný olympijský výbor vyrovná so správou vyšetrovateľa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Richarda McLarena o štátom sponzorovanom dopingovom systéme v Rusku vrátane zámeny vzoriek na ZOH 2014 v Soči. Rusko sa vyhlo celoplošnému zákazu účasti na hrách, ktorý by bol prvý v 121-ročnej histórii za doping. Ruskí športovci sa však budú môcť zúčastniť na ZOH len po prísnych kontrolách pod neutrálnou vlajkou a označením. Kauza sa týmto verdiktom vôbec neskončila, ba naopak. Prišli odvolania proti doživotným trestom a tak ani týždeň pred štartom nebolo úplne jasné, kto by mal byť a kto nemal potrestaný. Situáciu zamotalo štvrtkové rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý kompletne zrušil doživotné olympijské tresty 28 ruským športovcom a povolil im účasť na Hrách. MOV nesúhlasí s postojom CAS a uvažuje aj o odvolaní sa na Federálny súd vo Švajčiarsku.V Pjongčangu pravdepodobne budú chýbať viacerí ruskí ašpiranti na titul, čo výrazne pozmení konečné medailové zrkadlo. Pred štyrmi rokmi v Soči boli najúspešnejší práve domáci športovci s 33 cennými kovmi (13-11-9), druhí za nimi boli Nóri (11-5-10), tretia Kanada (10-10-5) a štvrté USA (9-7-12). Rusom medzitým MOV odobral 13 medailí, no CAS svojím posledným rozhodnutím zase vrátil späť deväť.Ďalšia rana pre organizátorov a najmä fanúšikov je neúčasť hokejistov z NHL. Hráči zo zámorskej profiligy budú na ZOH chýbať prvýkrát od ZOH 1998 v Nagane. Vedenie NHL sa rozhodlo neprerušiť súťaž preto, že MOV nechcel prispieť na pokrytie nákladov, dopravy a poistenia hráčov. Neúčasť najväčších hviezd zo zámoria by mohla najviac prospieť Rusom. Tréner Oleg Znarok pripravil káder nabitý hviezdami z domácej KHL na čele s Iľjom Kovaľčukom a Pavlom Dacjukom. Obhajcovia trofeje z Kanady postavili tím pozbieraný na malé výnimky z KHL, najvyššej švédskej a švajčiarskej ligy, rovnako na tom sú pred štyrmi rokmi strieborní Švédi, Američania spravili európsky výber doplnený o hráčov z nižších zámorských súťaží. Kanadský tréner Slovákov Craig Ramsay sa spolieha najmä na hráčov z domácej a českej extraligy.V ďalších športoch môžu diváci očakávať nervydrásajúce súboje najväčších svetových hviezd. V alpskom lyžovaní si brúsia zuby na zlaté hody predovšetký Američanka Mikaela Shiffrinová a Rakúšan Marcel Hirscher. V biatlone chce ďalšiu medailovú žatvu dvojnásobný zlatý zo Soči a suverén predchádzajúcich sezón Martin Fourcade z Francúzska, medzi ženami ukázala v tejto sezóne výbornú formu slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová, ktorá by rada pridala do zbierky tretie zlato z tretích hier v rade. V bielej stope kraľujú v tejto sezóne Svetovému poháru Nóri - Heidi Wengová a Johannes Hoesflot Kläbo, v severskej kombinácii sa pred hrami výborne naladil Japonec Akito Watabe, keď v Seefelde zaznamenal hetrik. V skokoch sa črtajú zaujímavé súboje medzi dvojnásobným šampiónom zo Soči Poliakom Kamilom Stochom, Nemcom Andreasom Wellingerom, jeho krajanom Richardom Freitagom či Nórom Danielom-Andrem Tandem. Nemenej zaujímavé zážitky sľubujú aj akrobatické disciplíny, jazdy v ľadovom koryte, bleskurýchle súboje na dlhých nožoch, či pôvabné kreácie krasokorčuliarov.Organizátori však dúfali, že si na športoviská nájde cestu viac divákov. Týždeň pred štartom športového sviatku predali 74,8 percent zo vstupeniek, čo je približne 799.000 kusov.zdôraznil šéf organizačného výboru Lee Hee-beom.