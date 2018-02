ZOH2018: Šatan si to chce užiť a verí v slovenské prekvapenie

Na snímke generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan Foto: TASR/Marko Erd Na snímke generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 4. februára (TASR) - Miroslav Šatan si v Pjongčangu zapíše šiestu účasť v dejisku zimnej olympiády. Po štyroch súťažných a jednej formálnej anabáze bez zápasového zážitku tentoraz ako funkcionár. A hoci generálny manažér je v hokeji "boss", rády by si to užil bez stresu. Duely hokejistov bude sledovať z tribúny a s vierou v milé prekvapenie.V premiére na ZOH 1994 v Lillehammeri skončil hokejový výber Slovenska na 6. mieste. Nechýbalo však veľa, aby tím vedený trénerom Júliusom Šuplerom hral o medaily. Rusku však podľahol vo štvrťfinále 2:3 po predĺžení. Miroslav Šatan mal vtedy 20 rokov a s 9 gólmi sa stal najlepším strelcom olympijského turnaja. "Pre mňa bola olympiáda v Lillehammeri najkrajšou. Napriek tomu, že tam neboli hráči z NHL. Tým, že ani v Pjongčangu nebudú hokejisti z profiligy, sa celý turnaj vyrovnáva a bude náchylný na prekvapenia. Stále je však zaujímavý a fanúšikovia ho budú sledovať. Verím, že nejaké pozitívne prekvapenie urobíme aj my," uviedol Šatan, ktorý štartoval na ZOH aj v roku 2002 v Salt Lake City, 2006 v Turíne a v roku 2010 vo Vancouveri.O štart v roku 1998 v Nagane ho pripravil systém turnaja, keď mali istú účasť len Kanada, USA, Rusko, Česko, Švédsko a Fínsko. Slováci museli bojovať v kvalifikácii bez najväčších opôr a tá im nevyšla. Do hlavnej fázy postúpil iba víťazný Kazachstan. Na predchádzajúce ZOH v roku 2014 sa Šatan v známych kontroverzných okolnostiach nedostal."Rozmýšľam však iba nad nadchádzajúcou olympiádou," zdôrazňuje Šatan. Vlani v júni ho zvolili do funkcie generálneho manažéra slovenských hokejových reprezentácií. Vtedy uviedol, že chce reštartovať všetky výbery nielen na úrovní štátnych reprezentácií, ale aj na domácom fóre. Za sebou má už niekoľko turnajov, olympiáda bude prvým ostrým testom: "Chceli sme mať výber postavený na bojovnosti, a aby každý hráč vedel plniť úlohy, ktoré má. Hráči o miestenky veľmi bojovali a to nás príjemne povzbudilo a naplnilo nádejou, že by to mohlo fungovať aj na ZOH. Ak budú hrať tak, ako na decembrovom turnaji v Nórsku, neobávam sa toho. Myslím si, že výsledky budú tesné a v každom zápase budeme bojovať o víťazstvo."Pred odletom do Kórejskej republiky nepociťuje žiadnu nervozitu. "Rád by som ju mal, keby som bol hráč, určite by nejaká bola. Ale ako manažér viem, že toho už veľa neovplyvním. Budem mať menej stresov ako keď som bol hráč. Veci sú myslím dobre nastavené. Ako hráč som sa musel pripravovať spaním, stravou a z toho pramenila aj nervozita. Ako manažér pôjdem úplne pokojný a viem, čo prežívajú hráči. Ak budem nervózny, tak počas zápasu, keď ho budem zhora sledovať a nebudem ho môcť ovplyvniť. Vtedy možno nejaký stres budem zažívať, ale momentálne som úplne pokojný."Okrem svojich povinností plánuje generálny manažér nazrieť aj do olympijského diania na rôznych súťažiach, športový sviatok si chce vychutnať. "Ja sa teším, že si olympiádu užijem so všetkým. Keď som hrával, prišli sme dva dni pred zápasom a nemali sme možnosť vidieť ani otvorenie a zažiť všetko, čo k tomu patrí. Teraz je pred nami celý týždeň aklimatizácie a hráči aj realizačný tím si môžu užiť celú atmosféru vrátane ceremoniálu naplno," dodáva Šatan, ktorý má v pláne so svojim tímom povzbudiť aj ostatných slovenských športovcov: "Pôjdeme si určite pozrieť Nasťu Kuzminovú a chceli by sme vidieť aj lyžovanie. Všetko bude záležať od toho, ako budú kolidovať naše termíny s ostatnými súťažami."Najlepší strelec histórie slovenskej reprezentácie vníma olympijské posolstvo stále ako základný pilier športu, ale posledné udalosti ho vyviedli z rovnováhy. "Olympijská myšlienka je pekná, ale nie všetci ju v posledných rokoch napĺňajú. Vidíme, čo všetko sa deje s rôznymi dopingovými kauzami. Takže celé medzinárodné olympijské hnutie má čo robiť, aby tieto veci napravilo," zdôraznil Šatan.