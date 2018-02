ZOH2018: Slovensko budú reprezentovať traja krasokorčuliari

Na snímke Slovenka Nicole Rajičová. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke Slovenka Nicole Rajičová. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) - V Pjongčangu budú v najstaršom športe ZOH počnúc 9. februárom bojovať o slávu a cenné kovy sólisti, sólistky, športové dvojice a tanečné páry. Druhýkrát v histórii krasokorčuľovania sa uskutoční aj tímová súťaž, takže bude na ukoristenie až päť medailových kolekcií. Spolu sa tak môžu na súťažiach predstaviť 153 krasokorčuliari z 32 krajín. Olympijský krasokorčuliarsky debut zažije Malajzia, v súťaži mužov ju bude reprezentovať 20-ročný Julian Yee.Olympijská história krasokorčuľovania sa píše od roku 1908, keď sa v Londýne predstavili súťažiaci v štyroch disciplínach. Do programu hier sa tak krasokorčuliari dostali už 16 rokov pred zavedením prvých ZOH v roku 1924 v Chamonix. V Prince's Skating Clube, v londýnskej štvrti Knightsbridge medzi mužmi triumfoval a prvým olympijským víťazom sa stal legendárny Švéd Ulrich Salchow. Medzi ženami získala prvé zlato Britka Madge Syersová, športové dvojice vyhrali Nemci Anna Hüblerová a Heinrich Burger, povinné figúry Rus Nikolaj Panin. Štartovalo 21 korčuliarov zo 6 krajín, o trošku viac ich bolo na OH 1920 v Antverpách - 26 z ôsmich krajín.Krasokorčuľovanie sa postupným vývojom vyprofilovalo na jeden z najatraktívnejších športov v programe ZOH. Prispeli k tomu aj legendy ako Sonja Henieová, Karl Schäfer, Jayne Torvillová a Christopher Dean, či mnoho ďalších. Jediným slovenským olympijským víťazom až do ZOH 2010 vo Vancouvri bol krasokorčuliar, na ZOH 1972 v Sappore triumfoval Ondrej Nepela. Pred ôsmimi rokmi v Kanade pridala najcennejší kov biatlonistka Anastasia Kuzminová a zlato získala aj pred štyrmi rokmi v Soči. Z krasokorčuliarov má na konte striebro aj Karol Divín (1960 Squaw Valley), bronz získal v Sarajeve 1984 Jozef Sabovčík.Slovensko budú v Pjongčangu reprezentovať traja krasokorčuliari. Dvadsaťdvaročná Nicole Rajičová si miestenku a účasť pod piatimi olympijskými kruhmi vybojovala minulý rok na MS v Helsinkách. Tam obsadila 17. miesto. Bude to už jej druhý štart pod piatimi olympijskými kruhmi, pred štyrmi rokmi v Soči skončila 24. Z dodatočnej olympijskej kvalifikácie si vybojovali právo účasti aj tanečníci Lucia Myslivečková a Lukáš Csölley. Tí minulý rok v septembri ukoristili poslednú voľnú miestenku v nemeckom Oberstdorfe na tradičnom podujatí Nebelhorn Trophy. Dvadsaťsedemročný Csölley si s o rok staršou partnerkou tak naplnil olympijský sen na druhý pokus, keďže pred 4 rokmi bol spolu s vtedajšou partnerkou Federicou Testovou len v pozícii prvých náhradníkov. V ére samostatnosti je to druhýkrát, čo bude mať SR na ZOH troch zástupcov. V Salt Lake City 2002 SR reprezentovali Zuzana Babjaková (21. miesto) a športová dvojica Oľga Beständigová, Jozef Beständig (17. miesto). V Nagane 1998 nepostúpil Róbert Kažimír do voľných jázd (26.), v Lillehammeri 1994 a Turíne 2006 slovenskí krasokorčuliari neštartovali.V Pjongčangu sa predstaví z obhajcov zlata zo Soči iba medzi mužmi Japonec Juzuru Hanju. Sólistka Adelina Sotnikovová, športovka Tatiana Volosožarová, Maxim Traňkov ani tanečníci Meryl Davisová, Charlie White neštartujú. V tímovej súťaži obhajuje zlato Rusko. Najsilnejší kontingent sedemnástich krasokorčuliarov vyšle do Kórejskej republiky Kanada. Tá bude favoritom na zisk medailí v každej disciplíne. Či už to budú olympijskí šampióni v tancoch z Vancouveru Tessa Virtueová a Scott Moir, olympijský vicešampión Patrick Chan alebo dvojnásobní majstri sveta v športových dvojiciach Meagan Duhamelová a Eric Radford.Pred ZOH vzbudila pozornosť aj účasť športovej dvojice z KĽDR. Duo Tae Ok Ryom, Ju Sik Kim pôvodne štartovať nemalo, keďže ho vedenie krajiny v požadovanom termíne neprihlásilo. No aj po intervencii Kórejskej republiky, MOV napokon súhlasil s účasťou oboch Severokórejčanov. Tí na nedávnych Majstrovstvách štyroch kontinentov získali bronz, čo je vôbec prvá medaila pre KĽDR zo súťaží ISU.