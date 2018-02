ZOH2018: V curlingu bude premiéra miešaných dvojíc.Favoritom je Kanada

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. februára (TASR) - Curling si v Pjongčangu pripíše v poradí siedmu účasť na zimných olympijských hrách. V tomto športovom odvetví rozdajú tri medailové kolekcie pre mužov, ženy a tiež pre miešané dvojice, ktoré budú mať pod piatimi kruhmi premiéru po tom, ako schválili ich zaradenie do programu hier v roku 2015.V ženskom turnaji budú štartovať družstvá Japonska, USA, Olympijskí športovci Ruska, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Čína, Kanada a domáca Kórejská republika. Medzi mužmi sa predstavia výbery Dánska, Švédska, Kanady, Talianska, Kórejskej republiky, USA, Švajčiarska, Veľkej Británie, Nórska a Japonska. Súťaž dvojíc obsadí osem krajín - Kanada, Čína, Fínsko, Kórejská republika, Nórsko, Olympijskí športovci Ruska, Švajčiarsko a USA.Celkovo desať tímov v mužskej a ženskej časti odohrá zápasy systémom každý s každým, pričom štyri najlepšie družstvá v konečnom poradí postúpia do semifinále. V ňom sa rozhodne o finalistoch. Medaily sa budú rozdeľovať 24. februára mužom a o deň neskôr ženám. Súťaž miešaných dvojíc vyvrcholí ešte predtým - 13. februára. Tituly zo Soči budú v mužskej a ženskej kategórii obhajovať Kanaďania, ktorí budú aj tentoraz ako členovia curlingovej veľmoci najväčší favoriti na zisk zlata. Ohroziť by ich mohli Švédi, Nóri či Briti. Zápasy prebehnú v Kangnung Curling Centre.Hráči curlingu sa snažia dopraviť po ľadovej ploche kamene do vyznačeného kruhového priestoru a zároveň vybíjať kamene súpera. Vznik tohto odvetvia historicky spadá do 16. storočia, keď sa zrodilo na zamrznutých škótskych jazerách. Do stáleho programu hier sa curling oficiálne dostal až v roku 1998, no premiéru si odbil už v roku 1924. Ako ukážkový šport figuroval už na zimných olympiádach v rokoch 1932, 1988 a 1992.