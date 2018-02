ZOH2018: Vedúci výpravy Buček verí, že problémy nenastanú

Na archívnej snímke vedúci výpravy na XXIII. zimné olympijské hry Pjongčang 2018 Roman Buček Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Nominácia športovcov SR na ZOH 2018:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Vedúci výprav z viac ako 90 krajín prišli do dejiska XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu s niekoľkodňovým predstihom. Slovensko zastupuje Roman Buček, ktorého hlavnou úlohou je po organizačnej stránke zabezpečiť všetko potrebné, aby sa slovenskí športovci mohli plne sústrediť len na svoje výkony.Trojčlenný predvoj slovenskej olympijskej výpravy, vedúci spolu so svojimi zástupcami Borisom Demeterom a Romanom Hanzelom, od pondelka 29. januára priamo na mieste zabezpečuje všetko, čo súvisí s pobytom Slovákov v Kórejskej republike.povedal Buček.Nie všetci športovci a ich realizačné tímy budú môcť byť ubytovaní v horskej olympijskej dedine, pretože to nedovolí jej kapacita. Počas ZOH 2018 bude v nej bývať 3894 členov výprav, v druhej dedine v prímorskom Kangnungu sa ubytuje 2900 ľudí.objasnil Buček problematiku ubytovania.Slovensko má v Pjongčangu reprezentovať 56 športovcov a vedúci výpravy je presvedčený, že každý z nich si siahne na dno svojich síl." uzavrel Buček.Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Michal Šíma, Šimon Bartko, Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia PoliakováLukáš Csölley, Lucie Myslivečková, Nicole RajičováPetra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová, Soňa Moravčíková, Barbara Kantorová, Adam Žampa, Andreas Žampa, Matej FalatPeter Mlynár, Andrej Segeč, Alena Procházková, Barbora Klementová, Miroslav ŠulekKlaudia MedlováJán Laco, Branislav Konrád, Patrik Rybár, Ivan Baranka, Michal Čajkovský, Dominik Graňák, Marek Ďaloga, Tomáš Starosta, Juraj Valach, Peter Čerešňák, Juraj Mikuš, Martin Bakoš, Miloš Bubela, Marcel Haščák, Lukáš Cingeľ, Tomáš Marcinko, Patrik Lamper, Ladislav Nagy, Tomáš Surový, Andrej Kudrna, Peter Ölvecký, Michal Krištof, Matej Paulovič, Matúš Sukeľ, Marek HovorkaJozef Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák, Katarína Šimoňáková