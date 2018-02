ZOH2018: Zlatá česká rýchlokorčuliarka Sábliková sa už aklimatizuje

Česká rýchlokorčuliarka Martina Sábliková. Foto: TASR/ AP Česká rýchlokorčuliarka Martina Sábliková. Foto: TASR/ AP

Bratislava 4. februára (TASR) - Rýchlokorčuľovanie je jedným z odvetví, ktoré sa začnú už v úvode Hier XXIII. zimnej olympiády v Pjongčangu. Na ovále Kangnung v sobotu 10. februára odštartujú zápolenia žien na 3000 m, program uzatvoria 24. februára preteky s hromadným štartom.Rýchlokorčuľovanie je na programe hier od začiatku písania ich histórie v roku 1928 v Chamonix. Ide o atraktívny šport, v ktorom muži i ženy krúžia na korčuliach po ovále ľadovej dráhy a striedavo využívajú silu, rytmické kĺzanie na rovinách a náročné prekladanie v zákrutách. V jednotlivých disciplínach od 500 m až do 10.000 m bojujú nielen so súperom, ale predovšetkým s časom. Športovci si obliekajú tesné kombinézy s kapucňou a pútkom okolo palca, aby sa minimalizoval odpor vzduchu. Používajú korčule s voľnou pätou, dlhý rovný nôž je vycentrovaný na podrážke a odklápa sa od prstov. Pretekárske dráhy sú označené nakreslenými čiarami a gumenými, plastovými alebo drevenými kužeľmi, ktoré sú prenosné. Na dvoch pretekárskych dráhach si po každom kole rýchlokorčuliari menia dráhy. Štart z rôznych miest oválu závisí od charakteru disciplíny.Slovensko už tradične nebude mať medzi elitou zastúpenie, na 400-metrovom ovále sa Slováci nezúčastňujú ani na pretekoch Svetového pohára. Podobne ako pred štyrmi rokmi v Soči, aj v Pjongčangu sa očakáva stret americkej, kanadskej, holandskej, či nemeckej krasokorčuliarskej veľmoci.Rozruch vzbudilo rozhodnutie Rusky Olgy Grafovej, ktorá sa vzdala účasti na ZOH v Pjongčangu. Ako dôvod uviedla skutočnosť, že niektorí jej ruskí kolegovia nesmú štartovať pre štátom riadený doping pred ZOH v Soči 2014. Grafová bola členkou tímu, ktorý skončil v Soči na 3. mieste v stíhacích pretekoch a bronz získala aj v pretekoch na 3000 m, v ktorých triumfovala Martina Sábliková. Česká reprezentantka bude aj teraz patriť k favoritkám a nič na tom nemení ani skutočnosť, že pred zimnou olympiádou ju trápili bolesti chrbta a má tak tréningový deficit. O medailových ambíciách českým médiám veľa povedať nechcela, ale do Kórejskej republiky odcestovala už na konci januára. Aby sa poriadne aklimatizovala o natrénovala v tamojších podmienkach.