ZOJ: Zriadenie mestského súdu by destabilizovalo bratislavské súdy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) – Zriadenie mestského súdu v Bratislave by bolo veľmi vážnym zásahom do sústavy súdov v hlavnom meste, ktorý by v horizonte niekoľkých rokov tieto súdy ešte viac destabilizoval. Konštatuje sa to v stanovisku sudcovského združenia Za otvorenú justíciu (ZOJ) podpísanom jeho prezidentkou Katarínou Javorčíkovou.ZOJ tvrdí, že zriadenie mestského súdu v Bratislave si vyžaduje odbornú analýzu a širokú diskusiu, aby sudcovia a zamestnanci súdov dostali presvedčivé argumenty, že realizáciou zámeru sa zlepšia ich podmienky pre výkon súdnictva, a tým aj prístup občanov k súdnej ochrane na území hlavného mesta.Vo svojom stanovisku ZOJ upozorňuje aj na predbežnú analýzu sudcov Okresných súdov Bratislava II., IV. a V. a analýzu podpredsedu Krajského súdu v Bratislave Borisa Tótha.konštatuje sa okrem iného v predbežnej analýze spomínaných sudcov.Pre reálne zabezpečenie efektivity súdenia je podľa analýzy ďalej nanajvýš akútne, aby Bratislava konečne dostala primeraný počet sudcov a s tým spojenú administratívu, čo sa spojením súdov do jedného nijak nevyrieši. Jedenbude navyše v nesúlade s režimom obvodov ostatných súdov, prokuratúry, polície a správnych orgánov.Podľa ďalšieho argumentu v analýze - vzhľadom na veľkosť bratislavských okresných súdov sú aj za terajšieho stavu vytvorené podmienky na špecializáciu sudcov na rozdiel od mnohých iných oveľa menších okresných súdov v rámci Slovenska.tvrdí sa ďalej v analýze.Úspory v rámci správy súdov majú byť okrem toho zanedbateľné popri nutných veľkých finančných nákladoch spojených so získaním vhodnej budovy a so sťahovaním súdov.Návrh na reformu bratislavských súdov chce ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložiť na pripomienkovanie do leta. Zámer predstavila koncom apríla na zasadnutí Súdnej rady. Vzniknúť by mal jeden mestský súd alebo štyri špecializované mestské súdy pre územie hlavného mesta a okres Senec. Žitňanská podľa vlastných slov ešte nemá vyhodnotené, ku ktorej alternatíve sa prikloní. Pripustila, že do pripomienkovania posunie obe alternatívy.