ZOMOS: Na tvorbe zákona o obecnom zriadení sú potrební všetci aktéri

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Zákon o obecnom zriadení je najdôležitejším právnym predpisom upravujúcim pôsobenie miestnej samosprávy. Je preto dôležité, aby bol pripravovaný transparentne a za účasti všetkých relevantných aktérov. Píše sa to v otvorenom liste ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), ktorý mu adresoval predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) Vladimír Špánik, poslanci zastupiteľstiev, komunálni a občianski aktivisti a zástupcovia mimovládnych organizácií.List je reakciou na informácie, podľa ktorých Ministerstvo vnútra (MV SR) už dlhší čas pripravuje návrh novely zákona o obecnom zriadení v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS)." uvádzajú signatári listu. Pripomínajú, že všetky obce a mestá nie sú členmi ZMOS-u a na činnosti samosprávy sa podieľajú aj poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri a aktívni občania pôsobiaci v množstve občianskych iniciatív, mimovládnych organizácií a neformálnych združení." píše sa v liste.Signatári v ňom navrhujú podobný postup ako v prípade prípravy návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v rámci ktorej ministerstvo spravodlivosti vytvorilo pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov štátnej správy, samosprávy i mimovládnych organizácií.Upozorňujú aj na znenie zákona o tvorbe právnych predpisov, ktoré by sa mali pripravovať za účasti verejnosti, obzvlášť, ak sa významne dotýkajú práv a povinností občanov.