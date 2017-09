Zomrel americký soulový spevák Charles Bradley

Americký soulový spevák Charles Bradley Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrel v sobotu americký soulový spevák Charles Bradley, ktorý prehral dlhotrvajúci boj s rakovinou. Agentúra AP o tom informovala v noci na dnes s odvolaním sa na vyhlásenie spevákovej publicistky Shazily Mohammedovej.Bradley, ktorý bol známy ako "vreštiaci orol soulu", dosiahol úspech až vo vyššom veku, keď mu v roku 2011 vyšiel debutový album "No Time for Dreaming". Rodák z Floridy spieval výrazným štýlom, pripomínajúcim jeho slávneho predchodcu Jamesa Browna, ktorého obdivoval a v minulosti aj napodobňoval.Vlani na jeseň diagnostikovali Bradleymu rakovinu žalúdka. Vzhľadom na priaznivé výsledky liečby vyrazil začiatkom tohto roka opäť na turné, podľa Mohammedovej sa mu však choroba následne vrátila, pričom sa rozšírila na pečeň.Podľa správy magazínu Billboard, ktorú prevzala agentúra DPA, zomrel v New Yorku obklopený príbuznými, priateľmi a bývalými členmi svojej hudobnej skupiny.