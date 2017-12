Zomrel astronaut, ktorý sa ako prvý voľne pohyboval vo vesmíre

Bruce McCandless. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 23. decembra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel americký astronaut Bruce McCandless, ktorý ako prvý človek v dejinách uskutočnil výstup do kozmického priestoru bez pripútania k lodi. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na piatkový oznam amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).Podľa údajov Johnsonovho vesmírneho strediska NASA v Texase zomrel McCandless ešte vo štvrtok na území štátu Kalifornia. Príčina jeho úmrtia nebola zverejnená.McCandless sa stal jedným z priekopníkov astronautiky v roku 1984, keď absolvoval historicky prvý výstup do otvoreného kozmického priestoru bez pripútania k materskej lodi pomocou lana. Počas tejto "prechádzky" bol vzdialený od raketoplánu Challenger približne 90 metrov.napísal vo vyhlásení senátor John McCain zo štátu Arizona, ktorý kedysi študoval spoločne s McCandlessom na námornej akadémii.Samotný astronaut pochádzajúci z Bostonu podľa AP tvrdil, že počas historickej misie v roku 1984 nebol nervózny a cítil sa "veľmi pohodlne". Neskôr sa dostal do vesmíru aj ako člen posádky letu, ktorý vyniesol na obežnú dráhu Hubblov vesmírny teleskop. Ešte v roku 1969 pôsobil ako komunikátor v riadiacom stredisku počas prvej cesty ľudskej posádky na mesiac.