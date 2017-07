Zomrel aureát Pulitzerovej ceny. Americký herec a dramatik Sam Shepard

Sam Shepard Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. júla (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel už minulý týždeň vo štvrtok americký herec, dramatik, autor a laureát Pulitzerovej ceny Sam Shepard. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Shepardovho hovorcu.Podľa hovorcu hercovej rodiny zomrel Shepard vo svojom dome americkom štáte Kentucky na komplikácie spôsobené amyotropnou laterálnou sklerózou (ALS), ktorou dlhší čas trpel.Napriek tomu, že Shepard bol podľa AP pokladaný za málovravného a samotárskeho, je autorom 44 divadelných hier, niekoľkých románov, viacerých kníh memoárov a poviedok. Za svoju hru Buried Child (Pochované dieťa) z roku 1979 dostal Pulitzerovu cenu.Shepard bol úspešný aj ako herec, keď účinkoval v desiatkach celovečerných filmov z ktorých dráma z prostredia kozmického výskumu nazvaná The Right Stuff (Správna posádka) mu priniesla nomináciu na Oscara. Za scenár k filmu Paríž, Texas získal britskú filmovú cenu BAFTA. Shepard je tiež autorom scenára k filmu režiséra Michelangela Antonioniho z roku 1970 Zabriskie Point.