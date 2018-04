Zomrel bývalý bolívijský diktátor Luis García Meza

Na archívnej snímke z januára 1997 je uväznený bývalý bolívijský diktátor Luis Garcia Mez, obklopený políciou počas opúšťania copacabánskej kliniky v La Paz v Bolivii. Bol hospitalizovaný 72 hodín pre problémy so srdcom. Bývalý vojenský diktátor, ktorý dostal 30-ročný trest vo väzení za dvanásť vrážd, ktoré vykonal počas trinástich mesiacov v úrade v rokoch 1980 a 1981, zomrel v nedeľu 29. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 29. apríla (TASR) - Bývalý bolívijský diktátor Luis García Meza zomrel v noci na nedeľu vo veku 88 rokov na následky infarktu. Agentúre DPA to potvrdil jeho právny zástupca Frank Campero.Generála Garcíu Mezu, ktorý bol v Bolívii pri moci od júla 1980 do augusta 1981, opakovanie súdili za porušovanie ľudských práv. Vlani ho v Taliansku odsúdili v neprítomnosti na doživotie za jeho úlohu v tzv. pláne Kondor, čo bola operácia, pri ktorej juhoamerické vojenské diktatúry v 70. a 80. rokoch spolupracovali na prenasledovaní svojich oponentov.García Meza získal post bolívijského prezidenta prostredníctvom ozbrojeného puču v roku 1980. Počas jeho 13-mesačného vládnutia boli v tejto krajine zavraždení viacerí politici i aktivisti. Podľa úradov v Spojených štátoch bol García Meza taktiež zapletený do obchodovania s drogami.Za zločiny spáchané počas jeho vládnutia si García Meza odpykával v Bolívii 30-ročný trest odňatia slobody. Posledných niekoľko mesiacov života však strávil v nemocnici.