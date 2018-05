Zomrel člen Siene slávy SZH a uznávaný tréner Ján Kecskeméthy

Vyhlásenie ankety o najlepších hádzanárov 2011 v Bytči 1. apríla 2012. Novými členmi Siene slávy slovenskej hádzanej sa stali, zľava Milan Mikuš, Jana Stašová, Jana Kuťková, Marta Hájková, Ľuba Pajtinková za nebohého otca Ľuboša Zemana, Helena Medvecká-Mahorová, Margita Padrubská za nebohého manžela Eduarda, Ján Kecskeméthy, Jozef Slovík, Ernest Gubrický a Vincent Lafko. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 28. mája (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel cez víkend bývalý československý reprezentant v hádzanej a neskôr úspešný a uznávaný tréner Ján Kecskeméthy. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Kecskeméthy je členom Siene slávy SZH. Ako tréner československej reprezentácie žien obsadil so svojimi zverenkami zhodne štvrté miesto na MS 1978 v Bratislave a na OH 1980 v Moskve. S Plastikou Nitra a so Štartom Bratislava získal spolu tri tituly majstra Československa.Bol prvým československým trénerom, ktorý pôsobil v Dánsku a neskôr viedol mužskú i ženskú reprezentáciu Holandska. Po náročnej operácii srdca, ktorú absolvoval v Holandsku, sa rozhodol vzhľadom na nutné pravidelné kontroly zostať žiť v Roermonde, kde aj zomrel. Ako vysokoškolský pedagóg sa venoval výchove hádzanárskych trénerov.