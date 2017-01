Na archívnej snímke skladateľ Zdeněk Macháček. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Vo veku 88 rokov dnes zomrel dlhoročný dirigent Divadla Nová scéna Zdeněk Macháček. TASR o tom informovala generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová. V rokoch 1957-1999 bol šéfdirigentom a v rokoch 1981–1983 aj umelecký vedúci spevohry Novej scény v Bratislave.Macháček sa narodil 15.8.1928 v Brne v rodine poštového zriadenca. Vo veku osem rokov začal chodiť do speváckeho zboru a učiť sa hrať na husle, čo natrvalo poznačilo celý jeho život a profesijné smerovanie. Neskôr začal študovať na brnianskom konzervatóriu hru na husle a dirigovanie.V rokoch 1949-1953 bol Macháček členom Štátnej filharmónie v Brne, kde sa stal vedúcim skupiny II. huslí. Už počas štúdia sa venoval umeleckej práci v rôznych hudobných súboroch ako huslista, ale aj ako dirigent. V týchto rokoch spolupracoval s rôznymi mládežníckymi súbormi. Napríklad súborom RADOST pri JAMU v Brne, ktorého členmi boli v tom čase aj českí herci Vlasta Fialová, Josef Somr či Vladimír Menšík a ďalší. Podieľal sa na budovaní spevoherného súboru, najmä orchestra. Tvorivé výsledky a interpretácia operetných diel a muzikálov zaradili Divadlo Nová scéna na popredné miesto nielen v bývalom Československu.Do dejín slovenského spevoherného divadla sa zapísal mnohými inscenáciami, ktoré pripravil s kolegami Bedrichom Kramosilom a Borisom Slovákom. O tejto trojici sa právom hovorí ako o zakladateľoch slovenského operetného divadla. Vyše štyridsať rokov spolupracoval Macháček so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. S týmto telesom odohral množstvo koncertov a nahral veľa hudobných nosičov, prevažne operetného a muzikálového žánru – slovenských autorov (Gejza Dusík, Karol Elbert, M. Schneider-Trnavský, M. Novák, T. Andrašovan, T. Šebo Martinský, I. Bázlik, M.Varga, P. Breiner, Z. Mikula, Z. Cón a iní), ale aj skladateľov svetových mien (J. Strauss, Fr. Lehár, E. Kálmán, Fr. von Suppé, K. Millöcker, J. Offenbach, C. Porter, O. Nedbal, L. Berstein a ďalší).Okrem SOSR pracoval Zdeněk Macháček aj s ostatnými veľkými hudobnými telesami, či už to bola Slovenská filharmónia, Filharmónia Košice, ale tiež viaceré hudobné divadlá, medzi nimi Slovenské národné divadlo, Štátna opera v Banskej Bystrici, či Štátna opera v Košiciach.Hudobný skladateľ a dirigent spolupracoval aj so zahraničnými hudobnými divadlami v Berlíne, Moskve, Prahe, Brne, Budapešti, Varšave. Autorsky spolupracoval aj s Orchestrom ľudových nástrojov, pre ktorý napísal, upravil a inštrumentoval ľudové piesne z moravsko-slovenského pomedzia. Na bratislavskej VŠMU pôsobil dvanásť rokov ako pedagóg - vyučoval dirigovanie operety a muzikálu.