Zomrel Edwin Hawkins, známy vďaka hitu Oh Happy Day

Edwin Reuben Hawkins



sa narodil 19. augusta 1943 v kalifornskom Oaklande. Hudbe sa venoval už od detstva. Preslávil sa najmä vďaka spomínanej skladbe Oh Happy Day, ktorú prearanžoval a vydal v rámci The Edwin Hawkins Singers.



Pieseň Oh Happy Day sa v roku 1969 stala veľkým hitom, pričom v americkom rebríčku Billboard Hot 100 obsadila štvrté miesto a v UK Charte zas druhú priečku.



Formácia sprevádzala napríklad aj speváčku Melanie v jej hite Lay Down (Candles in the Rain). Hawkins sa podieľal na desiatkach albumov, z ktorých pochádzajú aj skladby ako Every Man Wants to Be Free či Wonderful!. Podarilo sa mu získať štyri ceny Grammy.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 16. januára (WebNoviny.sk) - Vo veku 74 rokov zomrel americký gospelový hudobník, aranžér a zbormajster Edwin Hawkins, známy najmä vďaka hitu Oh Happy Day.Naposledy vydýchol v pondelok doma v kalifornskom Pleasantone. Jeho zástupca Bill Carpenter pre agentúru The Associated Press uviedol, že interpret bojoval s rakovinou pankreasu. Zostali po ňom štyria súrodenci Carol, Feddie, Daniel a Lynette.