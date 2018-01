Zomrel extrémne tajuplný britský herec Peter Wyngarde

Peter Wyngarde, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. januára (TASR) - Britský herec Peter Wyngarde, vlastným menom údajne Cyril Louis Goldbert, ktorého preslávila postava autora detektívnych príbehov, playboya a vyšetrovateľa Jasona Kinga z televíznych seriálov Department S a Jason King z konca 60. a začiatku 70. rokov minulého storočia, už nie je medzi živými.Umelec, ktorý si až neobvykle chránil informácie o súkromí vrátane dátumu narodenia, pôvodu i aktuálneho spôsobu života, zomrel podľa informácií britských médií s odvolaním sa na jeho manažment v pondelok 15. januára v nemocničnom zariadení Chelsea and Westminster Hospital v Londýne, a to údajne vo veku 90 rokov, podľa iných zdrojov 84 rokov.Muž, ktorý sa narodil podľa oficiálne nepotvrdených informácií v Marseille francúzskej matke a britskému otcovi, začal s hereckou kariérou už v 50. rokoch minulého storočia. Ešte predtým však strávil časť života v čínskom Šanghaji, kde ho počas japonskej okupácie internovali. V polovici 40. rokov 20. storočia sa mu podarilo vycestovať do Veľkej Británie, kde si zmenil meno na Peter Wyngarde. V historickom veľkofilme Alexander Veľký (1956) si zahral po boku velikánov Frederica Marcha a Richarda Burtona. Počet jeho príležitosti sa zvyšoval, stále častejšie sa objavoval v televíznych produkciách, ktoré mu napokon vyniesli aj dočasnú slávu.Dočasnú preto, že po úspechu zmienených seriálov Wyngarda v polovici 70. rokov prichytili s iným mužom pri homosexuálnych aktivitách a odsúdili za vyvolávanie verejného pohoršenia, čo bolo fakticky bodkou za jeho umeleckou dráhou v ostrovnej monarchii. Potom sa už zväčša objavoval iba pod pseudonymami v menej ostro sledovaných divadelných inscenáciách vrátane predstavenia Dear Liar, v ktorom sa v roku 1977 predstavil v rakúskej metropole vo Vienna's English Theatre.