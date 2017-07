Zomrel filmový režisér George Romero, priekopník hororového žánru

George Romero Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Los Angeles 17. júla (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel v nedeľu po "krátkej, ale agresívnej" rakovine pľúc americko-kanadský filmový režisér George Romero, priekopník v hororovom žánri. Informovala o tom dnes spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na Romerov manažment.Romero bol spoluscenáristom a režisérom nezávislého hororu Noc živých mŕtvych (1968), ktorý sa stal míľnikom v žánri filmového hororu. V čase jeho uvedenia do kín sa síce pre svoju brutálnosť stretol s negatívnym prijatím u kritikov, ale so ziskom 30 miliónov dolárov bol komerčným úspechom.Medzi Romerove ďalšie snímky patria There's Always Vanilla (1971), The Crazies (1973), Martin (1977), Show hrôzy (1982), Deň mŕtvych (1985), Dve diabolské oči (1990), Temná polovička (1993) alebo Drvič (2000).