Zomrel Geoff Nicholls, klávesák kapely Black Sabbath

Hudobník sa ku kapele pridal po odchode Ozzyho Osbournea v roku 1979 a po prvý raz sa objavil na štúdiovke Heaven and Hell (1980).BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Vo veku 68 rokov v sobotu zomrel hudobník Geoff Nicholls, známy najmä ako klávesák anglickej kapely Black Sabbath. Rodák z Birminghamu skonal v dôsledku rakoviny pľúc.O Nichollsovom úmrtí informoval prostredníctvom sociálnej siete Facebook jeho kolega Tony Iommi.napísal.Geoffrey JamesNicholls sa narodil 28. februára 1948. K Black Sabbath sa pridal po odchode Ozzyho Osbournea z kapely v roku 1979 a po prvý raz sa objavil na štúdiovke Heaven and Hell (1980). Podieľal sa dovedna na deviatich albumoch formácie, z ktorých posledným bola nahrávka Forbidden (1995). Okrem toho pravidelne kapelu sprevádzal na koncertoch. Pred príchodom do Black Sabbath pôsobil v skupine Quartz.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com.