Zomrel gitarista skupiny The Hellacopters Robert Dahlqvist

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 4. februára (TASR) - Vo veku 40 rokov zomrel gitarista švédskej hardrockovej skupiny The Hellacopters Robert Dahlqvist. Informovali o tom v piatok prostredníctvom Facebooku jeho hudobní kolegovia, o okolnostiach gitaristovho úmrtia sa však nezmienili.Kapela The Hellacopters vznikla v Štokholme v roku 1994 a o dva roky neskôr získala za debutový album Supershitty to the Max! švédske ocenenie Grammis.Rodák z mesta Uddevalla Robert Dahlqvist sa ku skupine pridal v roku 1999, aby od roku 2004 paralelne pôsobil i ako frontman a gitarista kapely Thunder Express.Dahlqvist sa podieľal na štyroch štúdiových albumoch formácie The Hellacopters vrátane opusu High Visibility.Skupina The Hellacopters ukončila v roku 2008 svoje pôsobenie. Vlani sa však rozhodla pre obnovenie svojich aktivít, pričom na leto 2017 avizovala vystúpenia vo viacerých európskych štátoch.