Zomrel gitarista Žlutého psa Zdeněk Juračka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 4. júla (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel český gitarista Zdeněk Juračka, ktorý hral so skupinou Žlutý pes, ale aj so speváčkou Janou Kratochvílovou či Petrom Novákom. O úmrtí dnes informoval Český rozhlas (ČRo).Hudobník Jan Martínek z kapely Žlutý pes povedal pre Radiožurnál, spravodajskú stanicu ČRo:Okrem Žlutého psa hral Juračka napríklad aj v skupinách Vítkovo kvarteto, Rebels, George and Beatovens, Tango alebo Heval, kde vystupoval s Janou Kratochvílovou, dodal portál Novinky.cz.