Zomrel hasič, ktorý loboval za zdravotnú starostlivosť pre kolegov

Americký hasič Ray Pfeifer Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. mája (TASR) - Zomrel newyorský hasič vo výslužbe Ray Pfeifer, ktorý strávil celé mesiace na mieste pádu dvojičiek Svetového obchodného centra (WTC), prehľadával tam trosky po teroristickom útoku z 11. septembra 2001 a potom bojoval za zdravotnícku starostlivosť pre prvých zasahujúcich záchranárov, hoci on sám už trpel v posledným štádiom rakoviny.Hasičský zbor v New Yorku v pondelok podľa agentúry AP oznámil, že Pfeifer zomrel v nedeľu ráno po osemročnom boji s chorobou vo veku 59 rokov.Pfeifer patril k ľuďom, ktorí zápalisto lobovali za obnovenie Zadrogovho zákona - na základe tejto legislatívy je poskytovaná pomoc záchranárom, ktorí 11. septembra 2001 prišli po útoku ako prví na miesto zrúteného WTC a ochoreli. Ďalším zapáleným podporovateľom obnovenia zákona bol komik Jon Stewart.Stewart bol medzi osobnosťami, ktoré v januári 2016 vyjadrili veľké uznanie Pfeiferovi, keď mu newyorský starosta Bill de Blasio slávnostne odovzdával kľúč od mesta.