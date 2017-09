Zomrel herec Vladimír Brabec, predstaviteľ seriálového majora Zemana

Český herec Vladimír Brabec,screenshot zo seriálu 30 prípadov majora Zemana Foto: www.youtube.com Foto: www.youtube.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. septembra (TASR) - Český herec Vladimír Brabec, predstaviteľ hlavnej úlohy v kontroverznom seriáli 30 prípadov majora Zemana, zomrel vo veku 83 rokov. Jeho úmrtie oznámila v piatok večer jeho vnučka, informuje spravodajský server iDnes.cz.Brabec, ktorý sa narodil v pražskom Žižkove, prešiel po štúdiu na divadelnej fakulte DAMU viacerými scénami a od roku 1959 pôsobil v činohre Národného divadla. Nakrúcať začal už v roku 1948, účinkoval napríklad vo filmoch Touha, Svatby pana Voka či Poslední růže od Casanovy.Prelomom v jeho kariére bol práve propagandistický seriál 30 prípadov majora Zemana (1974-79), ktorý nakrútili na objednávku režimu a pod jeho dohľadom. Seriál spájal kriminálny žáner s komunistickou ideológiou, napriek tomu sa vrátil na obrazovky aj po novembri 1989, aj keď najskôr doplnený dokumentom uvádzajúcim na pravú mieru udalosti, ktoré zachytával.Brabec sa "nálepky" Zemana nikdy nezbavil, so svojou najslávnejšou úlohou sa však časom vyrovnal a nebránil sa ani projektom, ktoré by mohli na seriál nadviazať. "povedal kedysi pre denník Mladá fronta DNES. V poslednom čase sa venoval skôr dabingu, vzhľadom na problémy so srdcom mu vyhovovala takáto fyzicky menej náročná práca, píše iDnes.cz.V programe 13. komnata Českej televízie Brabec tvrdil, že mu major Zeman v podstate zničil kariéru, pretože ho potom už režiséri nechceli obsadzovať. Neskôr natočil aj ďalšie seriály ako Dobrodružství kriminalistiky alebo Hříchy pro pátera Knoxe. Účinkoval v rozprávke Z pekla štěstí či snímke Anglické jahody a objavil sa v seriáloch Ulice a Stopy života.V súvislosti so seriálom 30 prípadov majora Zemana opakovane zdôrazňoval, že sa nemá za čo hanbiť. "bránil sa Brabec, ktorý o svojej osudovej seriálovej postave napísal aj knihu.