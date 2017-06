Zomrel Jaroslav Kořán, prekladateľ a prvý ponovembrový primátor Prahy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 2. júna (TASR) - Vo veku 77 rokov dnes zomrel český prekladateľ umeleckej literatúry z angličtiny a prvý ponovembrový primátor Prahy Jaroslav Kořán. Stál okrem iného pri zrode Občianskeho fóra a do češtiny preložil mnoho diel Kurta Vonneguta, Roalda Dahla či Charlesa Bukowského. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Vo februári 1990 bol Kořán zvolený za prvého porevolučného primátora Prahy, vtedajšieho hlavného mesta Československa. Na čele pražského magistrátu stál do roku 1991.Absolvoval Filmovú a televíznu fakultu Akadémie múzických umení (FAMU) v Prahe a v 70. rokoch krátko pracoval vo filmových ateliéroch Barrandov. Za poburovanie ho komunistický režim poslal na rok do väzenia a po prepustení pracoval ako strojník.Kořán prekladal z angličtiny modernú beletriu. K jeho najznámejším prekladom patrí román amerického spisovateľa Kena Kesseyho Vyhoďme ho z kola ven (v slovenčine Bol som dlho preč). Toto literárne dielo sfilmoval český režisér a emigrant Miloš Forman pod názvom Prelet nad kukučím hniezdom.Oceňovaný je Kořánov preklad humoristicko-satirického románu Spolčení hlupců amerického spisovateľa Johna Kennedyho Toola. Preložil aj Vonnegutove Jatka č. 5 (v slovenčine Bitúnok č. 5) alebo Dahlove poviedky.