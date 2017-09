Zomrel jeden z najvýznamnejších amerických básnikov John Asbery

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Vo veku 90 rokov v nedeľu zomrel jeden z najvýznamnejších amerických básnikov súčasnosti John Ashbery. Informovala o tom agentúra AP.Ashbery zomrel z prirodzených príčin vo svojom byte v New Yorku.V roku 1975 vyhral Pullitzerovu cenu za dielo "Self-Portrait in a Convex Mirror" (Autoportrét vo vypuklom zrkadle).Jeho štýl sa vyznačoval slovnými hračkami a osobitným humorom, ktorým vtlačil svoju pečať takzvanej Newyorskej básnickej škole - modernému lyrickému prúdu, ktorý sa vzpieral viacmenej akademicky orientovaným americkým básnikom 50. rokov minulého storočia.