Zomrel Jonathan Demme, režisér Mlčania jahniat

Robert Jonathan Demme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Vo veku 73 rokov dnes v New Yorku skonal americký režisér, scenárista, producent a príležitostný herec Jonathan Demme, ktorý v roku 1992 získal Oscara za réžiu snímky Mlčanie jahniat (1991).Filmár podľahol rakovine pažeráka a komplikáciám spojeným s bližšie nešpecifikovaným srdcovým ochorením.sa narodil 22. februára 1944 v mestečku Baldwin v štáte New York. Filmársku kariéru odštartoval začiatkom 70. rokov ako producent, pričom jeho režisérskym debutom bola snímka Caged Heat (1974). Známym sa stal v 80. rokoch vďaka komédiám Melvin a Howard (1980), ...a po šichte swing (1984), Divoký víkend (1986) a Manželstvo s mafiou (1988).Neskôr, okrem Mlčania jahniat, nakrútil aj filmy ako Philadelphia (1993), Pravda o Charliem (2002), Mandžuský kandidát (2004), Rachel Getting Married (2008) či Nikdy nie je neskoro (2015). Demme bol dvakrát ženatý a mal tri deti.Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com.Viac k témam: film