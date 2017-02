Zomrel majiteľ Detroitu Red Wings Mike Ilitch

Na archívnej snímke z 17. júna 1998 majiteľ hokejového klubu Detroit Red Wings Mike Ilitch drží Stanleyho pohár. Vo veku 87 rokov zomrel 10. februára 2017 majiteľ hokejového tímu Detroit Red Wings a bejzbalového Detroit Tigers Mike Ilitch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 11. februára (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel v piatok Mike Ilitch, majiteľ hokejového klubu Detroit Red Wings a bejzbalového tímu Detroit Tigers. Americký podnikateľ s macedónskymi koreňmi bol spolu s manželkou zakladateľom reťazca pizzerií Little Caesar's, informovala agentúra APA.Ilitch sa stal majiteľom Red Wings v roku 1982 a tešil sa zo štyroch majstrovských titulov v NHL (1997, 1998, 2002 a 2008). Tigers sa v roku 2006 prebojovali do finále súťaže, kde prehrali so St. Louis Cardinals.