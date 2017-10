Zomrel maliar Marián Žilík, autor pamätníka Milénia - Proglas v Nitre

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nitra 19. októbra (TASR) – Vo veku 69 rokov zomrel v stredu 18. októbra akademický maliar, sochár a fotograf Marián Žilík. Žil a tvoril v Nitre, kde sú umiestnené viaceré jeho umelecké artefakty. Venoval sa maľbe, plastike i fotografii. Informáciu o úmrtí potvrdila rodina.Žilík je autorom pamätníka Milénia – Proglas, ktorý je pred vstupom do areálu Nitrianskeho hradu a predstavuje text evanjelia, ktoré priniesli sv. Cyril a Metod. Spolu s architektmi a výtvarníkmi Tiborom Zelenickým a Jaroslavom Koššom sa podieľal na umeleckom dotvorení zrekonštruovanej pešej zóny v Nitre. Jeho dielom je symbol mieru, známy bronzový meč zabodnutý do dlažby na pešej zóne pred Ponitrianskym múzeom, zväčšená kópia historického meča zo súboru pamiatok kniežacieho hrobu z 9. storočia. Pred Domom módy pripomína dielo Žilíka žulová fontána. Vytvoril aj studňu z bronzu – tvarovaný kameň obkolesený bronzovou mrežou so symbolikou Veľkej Moravy. Podieľal sa aj na sochárskom dotvorení architektúry námestia v Topoľčanoch.Marián Žilík vyštudoval fotografiu na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1970 - 1976 študoval na oddelení krajinárskeho a figurálneho maliarstva na VŠVU v ateliéri profesora Jána Želibského. Pôsobil aj ako pedagóg na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde viedol odbor fotografie. Je držiteľom Ceny M. Benku (1976) a Ceny D. Jurkoviča (1996).