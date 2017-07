Zomrel minister vnútra Kene Joseph Nkaissery

Joseph Nkaissery Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Nairobi 8. júla (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel dnes kenský minister vnútra a generál vo výslužbe Joseph Nkaissery. Informovala o tom dnes agentúra AP.Nkaissery zomrel v nemocnici v Nairobi niekoľko hodín po tom, čo ho prijali, aby sa podrobil lekárskej prehliadke. Podľa vedúceho kancelárie kenského prezidenta Uhurua Kenyattu, Nkaissery zomrel z prirodzených príčin.Nkaissery nedokončil vysokoškolské štúdiá a začiatkom 70. rokov narukoval do armády, kde dosiahol hodnosť generálmajora. V roku 2002 odišiel do výslužby a vstúpil do politiky. Ministrom vnútra bol od roku 2014.Nkaissery zomrel presne mesiac pred kenskými prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré podľa pozorovateľskej misie Európskej únie môžu vyvolať násilné protesty ako v decembri 2007, keď počas demonštrácií po prezidentských voľbách zahynulo najmenej 1000 ľudí.