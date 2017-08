Zomrel neslávne známy popierač holokaustu Ernst Zündel

Na archívnej snímke z 5. decembra 1931 vidno Adolfa Hitlera, vodcu národných socialistov, ktorého zdravia počas odchodu z ústredia strany v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. augusta (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel neonacistický aktivista Ernst Zündel, ktorého po deportácii z Kanady odsúdili v Nemecku na päť rokov za popieranie holokaustu. Informovala o tom dnes agentúra AP.Hovorkyňa mesta Bad Wildbad v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, kde Zündel v posledných rokoch žil, pre AP uviedla, že Zündel zomrel cez víkend, ale že bližšie informácie nemá k dispozícii.Kanadské médiá citovali Zündelovu manželku, podľa ktorej jej manžel zomrel v nedeľu na zlyhanie srdca.Zündel sa narodil v Nemecku v roku 1939, ale v roku 1958 emigroval do Kanady, aby sa vyhol vojenskej službe.Do povedomia verejnosti sa Zündel zapísal svojimi neonacistickými názormi, fanatickým popieraním holokaustu židov počas druhej svetovej vojny a nekritickým obdivom k vodcovi tzv. III. ríše Adolfovi Hitlerovi, ktorému venoval svoju knihu "The Hitler We Loved and Why" (Hitler, ktorého sme zbožňovali a prečo).V roku 2005 Zündela vyhostili z Kanady a o dva roky nato ho v Nemecku za popieranie holokaustu odsúdili na päť rokov väzenia.