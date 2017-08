Zomrel niekdajší šéf Ceaušescovej tajnej služby Securitate

Na archívnej snímke muž drží podobizeň bývalého komunistického diktátora Nicolae Ceausesca Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 13. augusta (TASR) - Tudor Postelnicu, ktorý za komunistického režimu v Rumunsku potláčal odpor a bol najbližším spolupracovníkom bývalého komunistického diktátora Nicolae Ceaušesca, zomrel vo veku 86 rokov. Informovala o tom dnes jeho manželka Maria Postelnicová.Pre rumunskú spravodajskú televíziu Digi24 uviedla, že jej manžel zomrel po dlhej chorobe v sobotu, niekoľko týždňov po tom, čo ho prijali do vojenskej nemocnice v hlavnom meste Bukurešť pre problémy s dýchaním.Postelnicu riadil za komunistickej diktatúry obávanú rumunskú tajnú službu Securitate, a to v rokoch 1978-1987, potom sa stal ministrom vnútra. Vo funkcii pôsobil až do zvrhnutia Ceaušesca počas revolúcie v roku 1989.V roku 1990 ho odsúdili do väzenia, kde si odpykal štyri roky za vraždu s priťažujúcimi okolnosťami, potom ho zo zdravotných dôvodov prepustili. Znova ho však uväznili, za mrežami strávil obdobie od januára 1998 do roku 1999.V súčasnosti ho súdili za zločiny proti ľudskosti, v súvislosti s vraždou disidenta Gheorgheho Ursa z roku 1985. Ursu zomrel po tom, čo ho spoluväzni bili na príkazy tajnej služby Securitate.