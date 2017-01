Zomrel pedagóg a dokumentarista Vladimír Čížik

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. januára (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel v začiatkom januára v Bratislave pedagóg a dokumentarista Vladimír Čížik. Jeho meno bolo dlhé roky spojené aj so Slovenským národným múzeom (SNM), kde viac ako štvrťstoročie pôsobil ako odborný pracovník v jeho Hudobnom múzeu. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 10. januára o 14.00 h v obradnej miestnosti na Čučoriedkovej ulici, pri cintoríne Vrakuňa. TASR o tom dnes informovala Lucia Fojtíková z Hudobného múzea SNM.Vladimír Čížik sa narodil 6. apríla 1932 v Žarnovici. V rokoch 1951 až 1954 študoval klavír na Konzervatóriu v Bratislave, neskôr hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení školy pôsobil ako pedagogický pracovník a korepetítor v Dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave či ako dokumentarista slovenského hudobného života v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave. V rokoch 1966 až 1992 sa predstavil tiež ako scenárista a komisár viacerých výstav k jubileám domácich i zahraničných skladateľov.Ako ďalej uvádza webová stránka Hudobného centra, Čížik sa zároveň zameriaval na dokumentáciu slovenského koncertného života, venoval sa hudobnej publicistike. Je autorom a zostavovateľom viacerých štúdií a slovníkov o slovenských koncertných umelcoch rôznych odborov, spoluautorom publikácií a katalógov hudobných zbierok Slovenského národného múzea. Od roku 1984 sa venoval aj koncertnej činnosti so zameraním na diela pre sólový klavír.