Zomrel Peter Duhan, bývalý generálny riaditeľ Českého rozhlasu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 8. mája (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v sobotu bývalý generálny riaditeľ Českého rozhlasu (ČRo) Peter Duhan. S odvolaním sa na jeho rodinu o tom ČRo informoval v pondelok večer na svojej webstránke. Duhan, rodák z Bratislavy, viedol Český rozhlas od roku 2010 a počas jeho pôsobenia začali vysielať stanice Český rozhlas Plus, Jazz a Rádio Junior.píše sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila Duhanova rodina.Peter Duhan odstúpil v novembri 2015 z funkcie generálneho riaditeľa ČRo zo zdravotných dôvodov. V čele tejto inštitúcie stál od februára 2010, keď sa stal jej dočasným riaditeľom. V júli 2011 bol následne zvolený za nového generálneho riaditeľa ČRo.Duhan sa narodil 11. novembra 1946 v Bratislave. V rodnom meste vyštudoval Vysokú školu múzických umení, odbor filmová a televízna scenáristika. Po krátkom pôsobení v niekdajšom Československom rozhlase v Bratislave prešiel do Československej televízie, kde pracoval ako redaktor a dramaturg zábavy.Po roku 1989 pôsobil okrem iného ako programový riaditeľ súkromnej spoločnosti Kabel Plus; od roku 2000 spolupracoval so stanicou ČRo 6 - Rádio Svobodná Evropa a v roku 2007 sa stal jej riaditeľom. Od roku 2009 pôsobil tiež ako programový riaditeľ ČRo.