Zomrel Pierre Bergé, spoluzakladateľ módnej značky YSL

Na archívnej snímke z 23. februára 2009 je Pierre Bergé, francúzsky podnikateľ a bývalý obchodný partner zosnulého francúzskeho módneho návrhára Yvesa Sainta Laurenta. Pierre Bergé zomrel vo veku 86 rokov v piatok 8. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. septembra (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel dnes francúzsky podnikateľ, zberateľ umenia a bojovník za práva gejov Pierre Bergé, ktorý bol dlhoročným životným a obchodným partnerom už takisto zosnulého módneho návrhára Yvesa Saint Laurenta.Bergé zomrel dnes skoro ráno v spánku vo svojom dome v meste Saint-Rémy-de-Provence. Uviedla to podľa agentúry AP Marine Charlierová, hovorkyňa nadácie Sidaction, ktorá sa zasadzuje za boj proti AIDS a Bergé ju viedol. Skonal po dlhom boji s chorobou.Bergé založil spoločne s Laurentom v roku 1961 slávnu módnu značku Yves Saint Laurent známu pod skratkou YSL, pričom bol návrhárovým obchodným partnerom, dôverníkom aj životným druhom. S Laurentom žil až do jeho smrti v roku 2008.Bergé bol tiež spolumajiteľom francúzskeho denníka Le Monde. Po smrti svojho životného partnera pripravoval otvorenie dvoch múzeí - jedného v Paríži a druhého v marockom Marrákeši. Tie by mali podľa agentúry DPA otvoriť v októbri, pričom návštevníci uvidia okolo 5000 Laurentových módnych kreácii a tiež množstvo jeho náčrtov.