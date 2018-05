Zomrel pop-artový výtvarník R. Indiana:Známy štylizovaným nápisom LOVE

Robert Indiana, archívna snímka. Foto: TASR/AP Robert Indiana, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke socha, na ktorej je štylizovaný nápis LOVE (LÁSKA). Foto: TASR/AP Na archívnej snímke socha, na ktorej je štylizovaný nápis LOVE (LÁSKA). Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Portland 22. mája (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel v sobotu americký výtvarný umelec Robert Indiana, ktorý bol predstaviteľom smeru pop-art. Podľa agentúry AP o tom v utorok informoval jeho právny zástupca James Brannan.Indiana podľa neho skonal po zlyhaní dýchania vo svojom dome na ostrove Vinalhaven pri pobreží amerického štátu Maine. Priatelia tohto umelca predtým vyjadrovali obavy o jeho stav, keďže o ňom už dlhšie nepočuli. Iba deň pred jeho smrťou bola podaná v New Yorku žaloba, z ktorej vyplýva, že opatrovatelia ho zámerne izolovali od okolia.Indianu, rodáka z rovnomenného štátu, preslávil ešte v 60. rokoch štylizovaný nápis LOVE (LÁSKA), ktorý sa objavil aj ako socha. Podobný nápis HOPE (NÁDEJ) venoval neskôr Barackovi Obamovi, prezidentovi Spojených štátov v rokoch 2009-17.Indiana bol známy svojou samotárskou povahou a v posledných rokoch žil čoraz utiahnutejšie na spomínanom ostrove, kam sa odsťahoval v roku 1978 údajne pre to, že bol znechutený vtedajšou umeleckou scénou v New Yorku. V roku 2009 však v rozhovore pre AP tvrdil, že ostrovný dom mu kúpil jeden z jeho mecenášov v čase, keď po vypršaní nájmu newyorských priestorov, kde mal štúdio a galériu, potreboval nové útočisko.