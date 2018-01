Zomrel prvý kozmonaut nezávislej Ukrajiny Leonid Kadeňuk

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 31. januára (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel v stredu prvý kozmonaut nezávislej Ukrajiny Leonid Kadeňuk. Informovala o tom agentúra UNIAN.Podľa nej Kadeňuk zomrel náhle v kyjevskom parku Carske Selo. Informáciu potvrdili aj ľudia blízki Kadeňukovi. Okolnosti a príčiny jeho smrti zatiaľ nie sú známe.Kadeňuk sa narodil 28. januára 1951 v dedine Kliškivci v Černovickej oblasti. Pochádza z učiteľskej rodiny. V roku 1995 ho vybrali do skupiny kozmonautov Národnej vesmírnej agentúry Ukrajiny.Kadeňuk bol vyškolený v americkom Národnom úrade pre letectvo a vesmír (NASA) pre vesmírny let (STS-87) na palube amerického raketoplánu Columbia ako špecialista na užitočné zaťaženie. Let sa uskutočnil v roku 1997 - trval od 19. novembra do 5. decembra. Kadeňuk počas misie vykonal experimenty v oblasti vesmírnej biológie s troma druhmi rastlín: kvakou, sójovým bôbmi a machom.