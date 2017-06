Zomrel režisér John Avildsen, ktorý získal Oscara za film Rocky

Na archívnej snímke režisér John G. Avildsen Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 17. júna (TASR) - Americký oscarový režisér John G. Avildsen, ktorý režíroval spočiatku zaznávané filmy Rocky a Karate Kid, zomrel v piatok vo veku 81 rokov.Jeho najstarší syn Anthony Avildsen oznámil, že otec zomrel v nemocnici Cedars-Sinai v Los Angeles na rakovinu pankreasu.Film Rocky z roku 1976 o boxerovi, v hlavnej úlohe s mladým Sylvesterom Stallonom, bol obrovským úspechom. Získal Oscarov v kategóriách najlepšia réžia, najlepší režisér (Avildsen) a najlepší strih a bol nominovaný na ďalších sedem pozlátených sošiek. Legendárny taliansko-americký filmový režisér Frank Capra snímku miloval a v roku 1977 povedal denníku New York Times:Rocky bol pre Avildsena riskantnou záležitosťou. Stallone, vtedy ešte neznámy, napísal scenár a vyhľadal Avildsena, aby snímku režíroval. Avildsen však už pracoval na inom filme. Náhle sa produkčnej spoločnosti minuli peniaze a nakrúcanie filmu zrušili.Istý priateľ poslal Avildsenovi scenár Rockyho.povedal Avildsen. S režírovaním Rockyho súhlasil, hoci o boxe nič nevedel.Film nakrútili s "napnutým" rozpočtom, za necelý milión dolárov, a dokončili ho za 28 dní.Stallone v piatok večer vyjadril uznanie a vďačnosť Avildsenovi za to, že mu veril.napísal Stallone vo vyhlásení.Nasledovalo päť pokračovaní, ale Avildsen ich odmietol, až na to štvrté, Rockyho V. v roku 1990. Vyhlásil, že scenár pokladal za dobrý a páčilo sa mu, že Rocky umrie. Počas nakrúcania sa producenti rozhodli, že Rocky musí žiť.komentoval to Avildsen. Piate pokračovanie Rocky Balboa prišlo do kín v roku 2006.Karate Kid bol v roku 1984 ďalším prekvapujúcim úspechom a kasovým trhákom. Prilákal milióny mladých divákov, nasledovali pokračovania a remake.Syn Anthony nakrútil o otcovi dokumentárny film s názvom John G. Avildsen: King of the Underdogs.povedal Anthony.